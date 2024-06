Dorival tem o 2º maior salário da Copa América e fatura R$ 600 mil a mais que o campeão mundial Scaloni

O currículo do técnico Dorival Jr tem apenas dois jogos no comando do Brasil; nunca antes ele havia treinado nenhuma outra seleção, mas já começou a sua trajetória com uma remuneração de fazer inveja a outros mais veteranos nessa função.

De acordo com informações do Finance Football, o técnico mais bem pago da Copa América – torneio que será disputado nos EUA, entre junho e julho deste ano – , é Marcelo Bielsa, que comanda o time do Uruguai. O argentino fatura cerca de 4 milhões de dólares por ano. Mensalmente, ele recebe salário equivalente a R$ 1,75 milhão.

E nesse ranking elaborado pelo Finance Football, o nosso Dorival Jr é o segundo colocado. O treinador da Seleção Brasileira recebe 3,9 milhões de dólares por ano, ou seja, tem um contracheque na CBF de aproximadamente R$ 1,7milhão.

O curioso é que Lionel Scaloni, campeão do mundo com a Argentina, está apenas em sexto lugar dos mais bem pagos na Copa América, com 2,6 milhões de dólares anuais. Isso dá pouco mais de R$ 1,1 milhão por mês, o que significa cerca de R$ 600 mil a menos que o salário mensal de Dorival Jr.

Veja o ranking dos salários

1)- Marcelo Bielsa (Uruguai) – R$1,75 milhões por mês

2)- Dorival Júnior (Brasil) – R$ 1,7 milhões por mês

3)- Ricardo Gareca (Chile) – R$ 1,6 milhões por mês

4)- Daniel Garnero (Paraguai) – R$ 1,3 milhões por mês

5)- Fernando Batista (Venezuela) – R$ 1,3 milhões por mês

6)- Lionel Scaloni (Argentina) – R$ 1,1 milhões por mês

7)- Félix Sánchez (Equador) – R$ 1 milhão por mês

8)- Nestor Lorenzo (Colômbia) – R$ 1 milhão por mês

9)- Gregg Berhalter (Estados Unidos) – R$ 967 mil por mês

10)- Jorge Fossati (Peru) – R$ 967 mil por mês

11)- Jaime Lozano (México) – R$ 792 mil por mês

12)- Antonio Carlos Zago (Bolívia) – R$ 485 mil por mês

13)- Thomas Cristhiansen (Panamá) – R$ 369 mil por mês

14)- Heimir Hallgrimsson (Jamaica) – R$ 353 mil por mês

15)- Gustavo Alfaro (Costa Rica) – R$ 330 mil por mês

16)- Maurio Biello (Canadá) – R$ 222 mil por mês

