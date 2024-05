Dez notícias de futebol em 1 minuto

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Em tempo de solidariedade ao povo gaúcho, é preciso ter cuidado com golpistas. Felipe Melo, capitão do Fluminense, publicou um alerta nas redes sociais. O jogador contou ter sido vítima de tentativa de golpe por um homem que, supostamente, arrecadava dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia causada pelas fortes chuvas, no Rio Grande do Sul.

“Estou triste vivendo o luto da perda do meu sogro, mas tive que vir falar que muitas pessoas têm aproveitado do que tem acontecido no Rio Grande do Sul para tentar ter os seus ganhos de forma equivocada, roubando as pessoas”, disse o capitão do tricolor.

Veja nesse vídeo acima 10 noticias de futebol em 1 minuto.

