Crítica de Ronaldinho à Seleção era só uma palhaçada de quem “topa tudo por dinheiro”

Na última sexta-feira (14), causou enorme constrangimento entre os jogadores do Brasil uma crítica de Ronaldinho Gaúcho à Seleção. O ex-craque pegou pesado ao dizer que “esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos… Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: falta futebol”.

No dia seguinte, para a surpresa e o espanto geral, soube-se que tudo não passou de uma ação de marketing do desodorante Rexona. Por um punhado de dinheiro, Ronaldinho aceitou a “brincadeira”, a fim de alertar os torcedores que ultimamente vêm demonstrando pouco interesse nos jogos da Seleção.

A Unilever, fabricante do desodorante, explicou que o movimento foi promovido para convocar os brasileiros para a ‘Torcida Que Não Abandona’, incentivando os torcedores a trazer a confiança no futebol brasileiro durante a Copa América, evento que a marca patrocina.

Ronaldinho também tentou se explicar: “É lógico que vou apoiar e apoiar como nunca. O Brasil precisa desse apoio. Esses jovens tem muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro. Eu nunca abandonaria o futebol brasileiro, nunca. E jamais diria essas coisas que vocês viram”, publicou o R10 nas redes sociais.

Tudo por dinheiro

Ainda bem que tudo não passou de uma “brincadeirinha de mal gosto”, mas o que causou espanto foi um ídolo como Ronaldinho se sujeitar a isso. Deve ter sido por uma boa recompensa financeira, naturalmente.

Alias, Ronaldinho tem uma relação complicada com dinheiro. No ano passado, por exemplo, o ex-jogador foi acusado de movimentar R$ 103 milhões de forma atípica, entre 2015 e 2021, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) anexado ao parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das pirâmides financeiras.

Ainda segundo o COAF, as transações suspeitas, que têm “indícios de burla” e estão “acima da capacidade financeira presumida” do ex-atleta, ajudaram os parlamentares a decidir pelo pedido de indiciamento de Ronaldinho e do seu irmão, Roberto de Assis Moreira, por suposta prática de estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e operação de instituição financeira sem autorização. Os dois são acusados de participar de uma suposta pirâmide financeira de criptomoedas.

Então é isto: as pessoas às vezes fazem loucuras por dinheiro.

