Copa América e Eurocopa: saiba o que dizem os videntes sobre os possíveis campeões 

A consulta a videntes e oráculos permeia a história do esporte há muitos anos. Desde Polvo Paul, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, por exemplo, os bichos videntes ganharam destaque ao preverem resultados dos jogos.

E agora com as disputas da Copa América e da Eurocopa, já surgiram os primeiros prognósticos sobre possíveis vencedores dos dois mais importantes torneios continentais.

Para o vidente Luiz Filho, tarólogo do canal “Renascer das Cartas”, no Youtube, desta vez não vai dar nem para o Brasil, nem para a Argentina, os dois favoritos nas bolsas de apostas.

Segundo Luiz Filho, o campeão será o Uruguai. Segundo ele, a equipe de Marcelo Bielsa “terá equilíbrio técnico, união, resiliência, força e solidez”, e vai superar os seus rivais.

Sobre a Seleção Brasileira, o vidente projetou um começo bom, mas com dificuldades coletivas e um caminho difícil ao longo do torneio. E a atual campeã, Argentina, terá problemas logo no início da competição, recupera-se em seguida, mas não terá forças para chegar ao pódio.

As previsões para a Eurocopa apontam a Inglaterra como vencedora, pelo menos para a vidente britânica Jemima Packington, famosa por utilizar aspargos para fazer as suas adivinhações. Segundo ela, os aspargos indicam que a Inglaterra vai “trazer o título para casa”, um resultado que os torcedores ingleses desde de 2020, quando foram derrotados nos pênaltis, em final contra a Itália.

Jemima Packington ganhou notoriedade por previsões anteriores que se concretizaram, entre as quais, ele acertou sobre a morte da rainha Elizabeth II; e o Brexit – a saída do Reino Unido da União Europeia.

As previsões feitas por videntes no esporte – muito além do “bruxismo” ou daquelas que usam animais de estimação – são baseadas em práticas esotéricas, intuição, interpretação de sinais e simbologia. Eles usam essas habilidades para antecipar resultados com base em energias, padrões e insights metafísicos.

E, como disse Miguel de Cervantes, em Dom Quixote: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay.”

