Como será que a torcida do Palmeiras vai “digerir” mais essa conquista de Dona Leila?

Se for campeão, o Verdão será o terceiro time a ganhar o bicampeonato. Aconteceu duas vezes antes, com o São Paulo (2006/07) e o Cruzeiro (2013/14)

O Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro da 3ª até a 33ª rodada; ficou à frente entre 29 de abril e 11 de novembro, quando o Palmeiras – que esteve sempre por perto como vice-líder – assumiu o topo da tabela, na 34ª rodada.

Agora, depois de golear o América no Allianz Parque, o Verdão está com a mão na taça e pode ser campeão no próximo domingo, se ganhar do Fluminense; e Botafogo, Flamengo e Atlético-MG não vencerem Cruzeiro, Cuiabá e São Paulo, respectivamente.

O time de Abel Ferreira terminaria a 37ª rodada com 69 pontos, enquanto os concorrentes teriam no máximo 64, a uma distância que não seria possível alcançar com apenas mais um jogo a ser disputado.

Isso pode acontecer? Claro que sim. O Palmeiras soube aproveitar o “derretimento” do Botafogo no returno e, com uma campanha consistente, agora já não depende mais de ninguém.

Se confirmar mais esse título, o Palmeiras será o terceiro time brasileiro a ganhar o bicampeonato seguido na era dos pontos corridos. Aconteceu duas vezes antes, com o São Paulo (2006/2007) e com o Cruzeiro (2013/2014).

Não precisa ser um estudioso em administração para saber que isso tem tudo a ver “gestão”. Juvenal Juvêncio, no Tricolor; e Gilvan de Pinho Tavares, na Raposa, são reverenciados até hoje por essas conquistas.

E no Palmeiras, a presidente Leila Pereira também será reconhecida pela sua gestão? A impressão que se tem é que a torcida não gostaria nem de entregar a faixa pra elas.

Inacreditável, né não?

