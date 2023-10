Como o Ibis, o “pior do mundo”, consegue ser mais popular na web do que times da Série A

O Ibis está no Guinness Book por ter ficado 55 jogos sem vencer. Isso virou uma “mina de ouro” para o time pernambucano

O Flamengo mantém a liderança do ranking digital dos principais clubes brasileiros, segundo levantamento divulgado pelo Ibope-Repucom. Esse ranking, com dados de setembro, soma os perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok.

O Corinthians é o segundo colocado, mas vem perdendo o Flamengo de vista mês a mês. Até o segundo semestre de 2021, havia quase um empate técnico entre os dois times de maior torcida do país, mas agora, enquanto o Flamengo tem 56 milhões de seguidores, o timão tem somente 35 milhões (ver gráfico abaixo).

Mas há dados curiosos que precisam ser destacados, como a Chapecoense à frente de Botafogo, Athletico-PR e Fortaleza, Sport e Bahia, por exemplo.

Entretanto, o dado mais curioso desse ranking elaborado pelo Ibope – e esse quadro se mantém há anos – é ver o Ibis, aquele que se autoproclama “o pior time do mundo”, que surge em 26º lugar, à frente de América-MG e Cuiabá, só para citar dois times da Série A do Brasileirão.

Um ‘case’ de sucesso

Com quase 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, o clube criou o perfil @ibismania como hobby, para brincar com o torcedor e compartilhar notícias. Mas, pouco a pouco, a brincadeira virou coisa séria.

Com 85 anos de história, o time rubro-negro pernambucano se destaca nas redes pela sua irreverência e simpatia, encontrando seu espaço no coração dos torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ser o pior time do mundo é um orgulho. E, não por acaso, o Ibis está no Guinness Book por ter ficado 55 jogos sem vencer. Isso virou uma “mina de ouro”.

Também não é por acaso que surgiu recentemente um concorrente para o Ibis: o Atlético Mogi, da cidade de Mogi das Cruzes-SP, da 4ª divisão do futebol paulista. O Atlético completou 56 jogos sem vencer e tenta tomar o lugar do Ibis no famoso livro dos recordes.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.