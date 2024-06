Com Mbappé, o Real será novamente um time de galácticos, mas Endrick terá dificuldades

Dois dias depois de conquistar a sua 15ª Champions League, o Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Kylian Mbappé, astro francês de 25 anos, um dos melhores do mundo.

A contratação era uma espécie de “segredo de Estado”, desde que o PSG anunciou, em fevereiro, que o craque não continuaria em Paris. Mas esse anúncio era apenas uma questão de tempo. Com a chegada de Mbappé, Florentino Pérez reedita a era galáctica em que coincidiram na equipe futebolistas como Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Figo, Zidane e Beckham. Agora, Mbappé (com valor de mercado de 180 milhões de euros segundo o site especializado Transfermarkt) junta-se a Bellingham (também 180 milhões) e Vinicius (150). Três dos quatro jogadores mais caros do planeta jogam agora no remodelado estádio Santiago Bernabéu.

Tanto Mbappé como o Real Madrid decidiram esperar para anunciá-lo até à final da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, para não desviar a atenção de um acontecimento tão importante.

Da mesma forma, decidiu-se fazer o anúncio antes do início da Eurocopa para aliviar a pressão do craque do torneio que acontece na Alemanha. Agora é só aguardar a apresentação, que está marcada, justamente, para depois da Eurocopa, por volta de 15 ou 16 de julho.

Endrick chegando

Coincidentemente, a apresentação de Mbappé vai acontecer no mesmo dia em que o garoto Endrick completará 18 anos e será formalmente integrado ao elenco do Real Madrid.

Para muitos, com Mbappé no time, não sobrará um lugar para Endrick numa hipotética escalação dos 11 melhores. Para outros, até Rodrygo, um craque já consagrado, estaria ameaçado de perder seu lugar entre os titulares.

Esse não era o desejo de Endrick, tampouco do próprio Real Madrid, mas é possível que o ex-palmeirense seja integrado ao Real Madrid B, da mesma forma que aconteceu com Vin’;icius Jr e Rodrygo, antes de se tornarem titulares do esquadrão ‘blanco”.

