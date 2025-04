Com a Globo fora, saiba como serão as transmissões da Série B na temporada 2025

Com a fuga da TV Globo, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 passou por uma reestruturação em sua cobertura televisiva nesta temporada. Mas foi preciso recorrer à Liga Forte União (LFU) e à Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que uniram forças para assegurar a transmissão dos jogos. O resultado foi um acordo abrangente que envolve múltiplas plataformas:

O Grupo Disney adquiriu os direitos para transmitir todos os 380 jogos da competição, tanto na TV por assinatura (ESPN) quanto via streaming (Disney+). O contrato tem duração de três anos, garantindo cobertura completa até 2027.

A RedeTV! retornou às transmissões da Série B, exibindo dois jogos por rodada em TV aberta. Paralelamente, o canal Desimpedidos, no YouTube, transmitirá as mesmas partidas, ampliando o alcance para o público digital.

O aplicativo de vídeos curtos Kwai também entrou no cenário, transmitindo um jogo por rodada, diversificando ainda mais as opções para os torcedores.

Cabe explicar que a colaboração entre LFU e Libra foi crucial para viabilizar esse novo modelo de transmissão. Juntas, as ligas negociaram os direitos de transmissão de forma coletiva, buscando valorizar o produto e oferecer maior visibilidade aos clubes participantes. Essa parceria resultou em uma arrecadação total de aproximadamente R$ 170 milhões, incluindo direitos de transmissão e publicidade.

Dentro dessas duas ligas, a distribuição dos clubes na Série B é a seguinte: LFU: Amazonas, América-MG, Athletic, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova’e a Libra tem apenas Ferroviária, Paysandu, Remo e Volta Redonda.

Como a competição começou neste fim de semana, a solução desse problema exigia uma resposta ágil das ligas e dos clubes. A rápida formação de novas parcerias e a diversificação das plataformas de transmissão demonstram a capacidade do futebol brasileiro de se adaptar e encontrar soluções eficientes mesmo diante de desafios significativos. Essa reformulação não apenas garantiu a continuidade das transmissões, mas também ampliou o alcance e as opções para os torcedores acompanharem seus times.

Quando o assunto é urgente – como nesse caso da Série B – não há espaço para longas reflexões ou soluções perfeitas. A resposta ideal dá lugar à resposta possível — aquela que resolve, ainda que eventualmente não seja encantadora. É na escassez de alternativas e na exigência de decisão imediata que se encontra, muitas vezes, a solução mais honesta e eficaz.