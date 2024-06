Chegou a hora de apagar os holofotes para as bobagens que John Textor tem pra mostrar

Desde o primeiro momento, esta coluna nunca levou a sério a gritaria do norte-americano John Textor, que insiste em denunciar uma suposta manipulação para favorecer o Palmeiras.

Como ele demorou para apresentar o que chamava de “provas robustas”, continuou ganhando palco e holofotes para falar todas as suas asneiras. Mas esta semana – após ser confrontado e ameaçado de ser expulso do país pelos senadores que comandam a CPI das apostas esportivas – John Textor resolveu mostrar o vídeo do jogo em que o Palmeiras goleou o São Paulo por 5 x 0.

Nesse vídeo, analisado pela empresa Good Game, contratada pelo gringo, as supostas provas apenas reforçam que não existia prova coisíssima nenhuma. Coisas do tipo:

“Atitude deficiente” por o goleiro não defender uma cobrança de pênalti; “comportamento potencialmente anormal” de um zagueiro que perdeu a disputa de bola; ou simplesmente “situações anormais…” Sinceramente, eu nunca vi tanta bobagem na minha vida.

São critérios no mínimo esdrúxulos para colocar o resultado de um jogo sob suspeita. Pra mim, ficou claro que, durante todo esse tempo, foi como se a mídia estivesse dando “palco para um maluco”.

O que é um comportamento anormal?

O que diria essa tal empresa Good Game se tivesse analisado, por exemplo, o jogo em que o Botafogo levou aquela virada de 4 x 3 do Palmeiras? Recorde-se que – aos 37 do segundo tempo, quando estava 3 x 1 para o Botafogo – o atacante Tiquinho perdeu um pênalti que sepultaria de vez as chances do Palmeiras.

Mas Tiquinho, o artilheiro do campeonato, perdeu o pênalti, reunindo numa só jogada todas essas definições esdruxulas, como “atitude deficiente” e/ou “comportamento potencialmente anormal”.

Restou provado, portanto, que mr. John Textor é apenas um cartola desesperado, que investiu um caminhão de dinheiro e não se conformou com a perda de um título que estava praticamente garantido

E o discurso de um desesperado, de alguém que perdeu a razão, invariavelmente é assim mesmo: sem sentido, caótico, cheio de gritos e lamentações.

Se a mídia parar de levá-lo a sério, Textor inevitavelmente ficará isolado e entediado. E certamente vai parar de encher o saco com as suas elocubrações absurdas.

