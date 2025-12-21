Campeão da Copa do Brasil: o Corinthians que ressurgiu quando ninguém esperava

O título da Copa do Brasil de 2025 é a melhor síntese de um Corinthians que passou o ano inteiro flertando com o drama, rondando a parte de baixo da tabela e convivendo com desconfiança, mas que cresceu exatamente quando a temporada exigiu mais do que futebol bonito. Exigiu casca, personalidade e confiança para decidir fora de casa. E foi assim, longe de Itaquera, que o Corinthians se tornou campeão, reescrevendo uma temporada que parecia perdida.

Na Copa do Brasil, este Corinthians mostrou desde cedo que se sentia mais confortável jogando como visitante. Eliminou o Palmeiras, passou pelo Athletico Paranaense e deixou para trás o Cruzeiro sempre com vitórias fora de casa. Nem sempre foi dominante em seus domínios, mas longe deles mostrou frieza e maturidade competitiva. Por isso, depois do empate sem gols no primeiro jogo da final, havia dentro do elenco a convicção de que o título poderia ser buscado no Maracanã. E foi exatamente o que aconteceu.

Há também um fator decisivo no banco de reservas. Dorival Júnior confirmou sua condição de rei da Copa do Brasil. Com a conquista pelo Corinthians, ele chegou ao quarto título da competição, depois de ter sido campeão pelo Santos, pelo Flamengo, pelo São Paulo e agora pelo clube paulista. Dorival divide esse posto com Felipão, outro técnico que também levantou a taça quatro vezes. Não é coincidência. Ambos sabem como poucos preparar times para jogos grandes, especialmente fora de casa, onde estratégia, controle emocional e leitura de jogo fazem toda a diferença.

Do outro lado, é justo reconhecer o trabalho do Vasco e de Fernando Diniz. O time cruz-maltino chegou de forma merecida à final e fez uma partida competitiva, bem estruturada, num jogo equilibrado e tenso. Para Diniz, foi a primeira decisão de título nacional como treinador, depois de já ter conquistado um troféu internacional. Um detalhe curioso dessa final é que ela reuniu os dois treinadores mais recentes da Seleção Brasileira, ambos com passagens contestadas, mas que chegaram lá por méritos construídos nos clubes.

Em campo, o Corinthians teve personagens decisivos. O lateral Mateuzinho fez uma final muito segura, equilibrando defesa e apoio, e deixou claro que merece ser observado com mais atenção em nível de seleção. O gol do título saiu dos pés de Memphis, que decidiu quando foi mais necessário. Mas a jogada nasce antes, numa pintura iniciada por Breno Bidon, um garoto de 19 anos, com coragem, visão e uma plasticidade rara, daqueles lances que mudam jogos e contam histórias.

No fim das contas, Vasco e Corinthians chegaram à final por merecimento. Mas o Corinthians, pelo percurso, pela forma como encarou os jogos fora de casa e pela maturidade demonstrada no momento decisivo, foi quem mais mereceu levantar a taça. Um campeão da Copa do Brasil que transforma sofrimento em conquista e encerra a temporada com autoridade.

Veja abaixo a lista completa dos campeões da Copa do Brasil

1 título: Athletico-PR (2019), Criciúma (1991), Fluminense (2007), Internacional (1992), Juventude (1999), Paulista (2005), Santo André (2004), Santos (2010), São Paulo (2023), Sport (2008) e Vasco (2011).

2 títulos: Atlético-MG (2014 e 2021).

4 títulos: Corinthians (1995, 2002, 2009 e 2025) e Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020).

5 títulos: Flamengo (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024) e Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016).

6 títulos: Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).