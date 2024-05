Bomba! Os clubes ingleses querem acabar com o VAR. E se essa moda pegar?

Uma extensa reportagem do The Athletic, o segmento de esportes do The New York Times, aponta que os clubes da Premier League devem realizar uma votação em sua Assembleia Geral anual, no próximo mês, sobre uma proposta para abolir o sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), a partir do início da próxima temporada.

O VAR é utilizado na primeira divisão inglesa desde 2019, ajudando a melhorar a tomada de decisões, mas também gerando polêmica persistente.

A temporada 2023-24 apresentou muitos incidentes polêmicos, o que aumentou as críticas ao VAR e levou alguns times e torcedores a questionarem a integridade da competição.

Ainda segundo o The Athletic, uma resolução foi formalmente apresentada à Premier League pelo Wolverhampton Wanderers, pedindo a eliminação do VAR – e isso desencadeará uma votação quando os representantes dos 20 clubes se reunirem para sua reunião anual, em Harrogate, dia 6 de junho.

Um comunicado do Wolves disse que a mudança ocorreu “após consideração cuidadosa e com o maior respeito pela Premier League, e órgão de arbitragem PGMOL.

O que diz a Nota

“Não há culpa a ser atribuída – estamos todos apenas procurando o melhor resultado possível para o futebol – e todas as partes interessadas têm trabalhado arduamente para tentar fazer com que a introdução de tecnologia adicional seja um sucesso. No entanto, depois de cinco temporadas de VAR na Premier League, é hora de um debate construtivo e crítico sobre o seu futuro. Nossa posição é que o preço que pagamos por um pequeno aumento na precisão está em desacordo com o espírito do nosso jogo e, como resultado, devemos removê-lo a partir da temporada 2024/25.”

Resposta da Premier

Um porta-voz da Premier League disse: “A Premier League pode confirmar que facilitará uma discussão sobre VAR com nossos clubes na assembleia geral anual no próximo mês. Os clubes têm o direito de apresentar propostas nas assembleias gerais e reconhecemos as preocupações e questões em torno do uso do VAR. No entanto, a liga apoia totalmente o uso do VAR e continua comprometida, junto com o PGMOL, em fazer melhorias contínuas no sistema para o benefício do jogo e dos torcedores.”

Os Wolves aceitaram que a decisão de introduzir o VAR foi “tomada de boa fé e com os melhores interesses do futebol e da Premier League em seu coração”, mas argumentou que causou “numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre os torcedores e o futebol, e minando o valor da marca Premier League”.

O impacto do VAR no futebol

Eles listaram uma série de repercussões, como:

Impacto nas comemorações dos gols e na paixão espontânea que torna o futebol especial;

Frustração e confusão dentro dos estádios devido às demoradas verificações do VAR e à má comunicação;

Ambiente mais hostil com protestos, vaias ao hino da Premier League e gritos contra o VAR;

Ultrapassagem do propósito original do VAR de corrigir erros claros e óbvios, agora analisando excessivamente as decisões subjetivas e comprometendo a fluidez e integridade do jogo;

Diminuição da responsabilização dos árbitros em campo, devido à rede de segurança do VAR, levando a uma erosão da autoridade em campo;

Erros contínuos apesar do VAR, com os torcedores incapazes de aceitar erros humanos após múltiplas visualizações e replays, prejudicando a confiança nos padrões de arbitragem:

Interrupção do ritmo acelerado da Premier League com verificações demoradas do VAR e mais tempo adicional, fazendo com que as partidas sejam excessivamente longas;

Discurso constante sobre as decisões do VAR, muitas vezes ofuscando a partida em si e manchando a reputação da liga:

Erosão da confiança e da reputação, com o VAR alimentando alegações de corrupção completamente absurdas.

