Bar de Hulk despeja esgoto em João Pessoa e deixa a praia do  Cabo Branco imprópria para banho

O jogador Hulk, do Atlético-MG, concentra todos os seus investimentos na Paraíba, especialmente na capital João Pessoa, onde é dono do melhor hotel da cidade, o Ba’ra, em Tambaú; e do renomado Bar do Cuscuz, no Cabo Branco, um dos preferidos dos turistas que visitam a capital paraibana.

Pois agora, uma ação conjunta da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e da Prefeitura de João Pessoa, descobriu que o Bar do Cuscuz despeja todo o seu esgoto na praia, e foi multado em R$ 20 mil.

O restaurante de Hulk – dentre outros estabelecimentos da orla – foi flagrado liberando esgoto na rede pluvial, tornando a belíssima praia do Cabo Branco imprópria para banhistas.

Em entrevista à mídia local, o superintendente da Sudema, Marcelo Cavalcanti, disse que os estabelecimentos poderão sofrer embargos.

“Nós temos intensificado desde ontem e encontramos o lançamento clandestino. Encontramos três situações, todas na praia de Cabo Branco. Os três empreendimentos foram autuados. Demos um prazo para que a situação seja regularizada”, disse.

“Esgotei”

Em João Pessoa, por meio do movimento “Esgotei”, a população se mobiliza contra poluição nas praias. Houve uma grande mobilização neste sábado (11) pedindo providências às autoridades.

O vereador Mikika Leitão (Republicanos) expressou indignação e protestou: “É inaceitável que estabelecimentos que dependem do turismo ajam dessa forma, prejudicando nossos mares e milhares de pessoas. O Bar do Cuscuz e os outros dois quiosques na praia do Cabo Branco, flagrados despejando esgoto no mar, devem ter uma punição rigorosa! Devem ser imediatamente fechados até que resolvam o problema e não continuarem abertos e poluindo nossa orla”, desabafou o parlamentar.

