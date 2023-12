Alguém tinha que dar um jeito de incluir o Santos na Copa do Brasil

Em outros países, as federações aproveitam esse mesmo formato de torneio para democratizar o futebol; na Inglaterra são mais de 700 participantes

Como consequência de uma temporada ridícula, o Santos Futebol Clube é o único culpado por ficar de fora da Copa do Brasil de 2024. Foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em toda a sua história; e, no começo do ano, por pouco também não caiu para a Série B do Paulistão.

Em 2024, a Copa do Brasil – que será disputada entre os meses de fevereiro e novembro – terá 92 participantes. É triste, é absolutamente inconcebível que o Santos esteja fora dessa festa (veja a lista completa a seguir).

Em outros países, as federações aproveitam esse mesmo formato de torneio para democratizar o futebol da forma mais ampla possível. Na Copa da Inglaterra, por exemplo – a competição oficial mais antiga do futebol, que existe desde 1871 – são 732 times.

E se você acha que isso é um exagero, saiba que na França o número de participantes é 10 vezes maior. No ano passado, a Copa da França teve 7.292 participantes, incluindo até mesmo times de territórios fora da Europa, como Guiana Francesa, Martinica e Nova Caledônia.

Não precisaríamos chegar a esse ponto em nosso país, mas, falando sério, uma equipe do tamanho do Santos – com a tradição de quem revelou para o mundo jogadores como Pelé e Neymar – nunca poderia deixar de ser incluída no torneio como a Copa do Brasil.

Todos os participantes da Copa do Brasil 2024

NORTE

Acre: Rio Branco-AC e Humaitá;

Amapá: Trem e Independente-AP;

Amazonas: Amazonas e Manauara;

Pará: Águia de Marabá, Remo e Paysandu;

Rondônia: Porto Velho e Ji-Paraná;

Roraima: São Raimundo-RR e GAS-RR;

Tocantins: Capital-TO e Tocantinópolis.

NORDESTE

Alagoas: ASA, CRB e Murici;

Bahia: Bahia, Jacuipense, Itabuna e Vitória;

Ceará: Fortaleza, Iguatu, Ferroviário e Ceará;

Maranhão: Maranhão, Moto Club e Sampaio Corrêa;

Paraíba: Sousa e Treze;

Pernambuco: Sport, Retrô e Petrolina;

Piauí: Fluminense-PI e River-PI;

Rio Grande do Norte: América-RN e ABC;

Sergipe: Itabaiana e Confiança.

CENTRO OESTE

Distrito Federal: Real Brasília e Brasiliense;

Goiás: Anápolis, Atlético-GO, Aparecidense e Goiás;

Mato Grosso: União Rondonópolis, Cuiabá e Operário VG;

Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Costa Rica.

SUDESTE

Espirito Santo: Real Noroeste e Nova Venécia;

Minas Gerais: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Tombense, Villa Nova-MG e Athletic Club;

Rio de Janeiro: Flamengo, Vasco, Volta Redonda, Audax-RJ, Olaria, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ e Fluminense;

São Paulo: São Bernardo, Ituano, Bragantino, Água Santa, Portuguesa Santista, Palmeiras, Corinthians, Botafogo-SP e São Paulo;

SUL

Paraná: Athletico-PR, FC Cascavel, Maringá, Operário-PR, Cianorte e Coritiba;

Rio Grande do Sul: Grêmio, Internacional, Ypiranga-RS, Caxias, Juventude e São Luiz;

Santa Catarina: Brusque, Criciúma e Marcílio Dias

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]

