Além de Sampaoli, Landim também pode cair. Estão querendo o impeachment do presidente

Segundo o jornalista Renato Maurício Prado, há um movimento liderado por Márcio Braga para derrubar toda a diretoria

No Flamengo, enquanto todo mundo aguarda a decisão da diretoria para deletar o argentino Jorge Sampaoli da cadeira de treinador, surgem rumores de uma possível destituição do próprio presidente Rodolfo Landim.

A notícia foi dada pelo colunista Renato Maurício Prado, do UOL, um flamenguista de carteirinha, que tem a informação dos bastidores do clube, dando conta de um movimento liderado pelo ex-presidente Márcio Braga, para pedir o impeachment de toda a diretoria, inclusive Landim, naturalmente.

“O Flamengo precisa, urgentemente, de uma reformulação geral. Braz, Spindel, Fabinho, Juan e Skinner não podem continuar à frente do futebol de um clube com orçamento bilionário e um elenco ainda de estrelas (ainda que algumas delas estejam com o prazo de validade claramente vencido). O Flamengo precisa de mudanças radicais. E Márcio Braga quer começá-las pelo presidente. A briga vai ser boa”, diz o colunista

Em tempo: Marcio apoiou Landim em suas duas eleições, mas nunca deixou de criticá-lo quando achou que estava errado.

