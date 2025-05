Afinal, quem é a musa da piscina com Ancelotti? A internet quer saber…

Você piscou e o Brasil já está investigando o passado amoroso de Carlo Ancelotti. O técnico italiano, que nem bem começou oficialmente o trabalho na Seleção Brasileira, já está rendendo pauta de celebridades. E o motivo? Uma coleção de fotos que voltou a circular nas redes sociais, em que Ancelotti aparece curtindo uma piscina ao lado de uma mulher bem mais jovem.

Teve gente achando que era flagra recente, que o técnico já estava “tomando água de coco com limão” na Zona Sul com uma carioca misteriosa. Mas calma, Brasil: trata-se de fotos antigas – muito antigas, aliás. O registro foi feito ainda na época em que Carletto comandava o Chelsea, na Inglaterra.

A mulher na imagem é Marina Cretu, romena, que foi namorada de Ancelotti por cerca de sete anos após o fim do casamento com Luisa Gibellini, mãe de seus dois filhos. Marina não é “novinha” nenhuma no contexto: o relacionamento foi amplamente noticiado na Europa nos anos 2000. Eles se conheceram quando ela trabalhava como hostess no Modena FC, clube da cidade natal de Ancelotti, e chegaram a fazer várias aparições públicas — inclusive essa em Miami, que agora viralizou como se fosse de ontem.

Mas é claro que, com a curiosidade nacional em modo turbo, qualquer deslize ou banho de sol entra no radar. Ainda mais agora, com o técnico circulando pelo Rio, conhecendo o Cristo Redentor, visitando a Granja Comari, explorando a suíte reservada para o treinador da Seleção. Ele também tem feito o dever de casa: viu o Botafogo se classificar na Libertadores na terça, o Flamengo na quarta. Mas até agora, o técnico que é famoso pelo estilo reservado parece estar, digamos, bem à vontade na nova rotina.

Ah, e para quem já estava pronto para um novo casal “Brangelotti” — sentimos informar, mas Carletto é casado desde 2014 com a empresária canadense Mariann Barrena McClay, dona de um currículo de respeito (dois MBAs, um doutorado em Finanças e uma marca de moda masculina de luxo). Ela também entrou na vida do técnico pouco depois do fim do namoro com Marina.

Então, antes de começar a criar fanfic de romance tropical com o novo comandante da Seleção, vale lembrar: o homem está de férias (quase acabando) e só estava na piscina… do passado.