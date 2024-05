Acusado de crime, Lucas Paquetá é contagioso para a Seleção e deveria ser cortado imediatamente

Denunciado nesta quinta-feira (23) pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, sigla em inglês), o atacante Lucas Paquetá, do West Ham, foi formalmente acusado de quatro violações das regras de apostas da Premier League. As partidas que Paquetá teria levado cartão amarelo propositalmente foram contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todas válidas pelo Campeonato Inglês.

“Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”, aponta o comunicado da FA.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, defendeu-se Paquetá nas redes sociais.

Há precedentes de outros atletas punidos na Inglaterra, e isso é ainda mais perigoso para o futuro de Lucas Paquetá. O defensor Kynan Isaac foi banido por 10 anos do futebol, por ter participado de uma manipulação durante um jogo da Copa da Inglaterra de novembro de 2021.

Em 2018, um caso semelhante aconteceu com o jogador Bradley Wood, então na quinta divisão inglesa. Ele foi punido com banimento de seis anos, por forçar cartões amarelos de propósito.

No jornal Daily Mail desta 6ª feira: “Paquetá pode ser punido por 10 anos”

Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior parece meio perdido no meio desse tiroteio. Na verdade, ainda há uma certa cautela para tratar do assunto, já que Paquetá ainda não foi condenado pela FA e apresentará uma defesa, até 3 de junho. O ex-flamenguista está na lista de convocados de da Seleção Brasileira para disputar a Copa América. Os jogadores que atuam na Europa começam a se apresentar a Dorival em Orlando, nos Estados Unidos, daqui a uma semana, na próxima sexta-feira (30). A base de preparação do grupo para a Copa América será na cidade da Flórida.

Dorival convocou 26 jogadores para a competição e para os dois amistosos preparatórios, no dia 8 de junho, contra o México, no Texas, e em 12 de junho, frente aos EUA, em Orlando. Mas a lista final da Copa América tem que ser enviada até 12 de junho, portanto até lá poderá trocar qualquer jogador.

Se tiver um mínimo de bom sendo, o técnico Dorival Júnior deverá desconvocar Lucas Paquetá imediatamente. Ele virou um elemento altamente contagioso dentro do grupo. Contagioso porque carrega, desnecessariamente, o seu problema para o ambiente da Seleção.

Por si só, a manipulação das apostas traz consigo uma série de males que afetam não apenas a integridade do esporte, mas também a confiança dos fãs e a reputação dos atletas.

A manipulação das apostas pode levar a resultados fraudulentos, desequilibrando a competição e prejudicando a veracidade dos resultados esportivos. Isso mina a essência do esporte e afeta a credibilidade das ligas e organizações esportivas.

Além disso, a manipulação das apostas contribui para a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilegais, gerando impactos negativos na sociedade e na economia. Em casos confirmados da prática desse crime, o certo seria bani-los do esporte e até condená-los à prisão.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]