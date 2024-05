Acredite! Um camarote para ver a luta de Mike Tyson nos EUA custa mais de R$ 10 milhões

Para quem reclama do preço dos ingressos em jogos de futebol ou em eventos musicais, causou impacto a notícia publicada pelo SPORTbible, do Reino Unido, considerado um dos maiores sites de esportes do mundo.

O portal mostra detalhes de um notável pacote de ingressos VIP para a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, estipulado em 2 milhões de dólares (mais de R$ 10,3 milhões).

O duelo acontecerá no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, em uma luta que dividiu opiniões devido à diferença de idade de 30 anos entre Tyson e Paul.

Tyson é uma figura lendária no esporte, com 50 vitórias em 58 lutas, e apenas seis derrotas em uma carreira que durou duas décadas. A última luta profissional de Iron Mike foi contra Kevin McBridge em 2005, mas foi interrompida em dois rounds.

Enquanto isso, Paul, 27 anos, está no início de sua carreira no boxe profissional, ostentando nove vitórias em 10 lutas até agora e apenas uma derrota solitária para Tommy Fury no ano passado.

Como muitas lutas de boxe de alto nível, os preços dos ingressos podem realmente subir às alturas e muitas vezes os mais caros são adquiridos apenas pelos super-ricos.

E agora surgiram detalhes de um pacote de ingressos VIP “nunca antes visto”, com algumas vantagens para aqueles que têm a sorte de poder pagar por ele. O pacote inclui duas poltronas exclusivas ao lado do ringue, mais oito poltronas secundárias, sendo quatro na primeira fila equatro na segunda fila, permitindo ainda ingressos para mais 10 pessoas.

Além disso, a festa terá experiência exclusiva de chegada ao AT&T Stadium, além de segurança e escolta durante toda a noite da luta, e de ‘green room’ privativo. Comida e bebida são cobertas por um open bar de primeira linha e um menu com tudo incluído.

Em termos de experiências na noite, são oferecidas fotos pré-luta no camarim com Paul e Tyson e luvas autografadas pelos dois lutadores, além de uma chance pós-luta de fotos no ringue.

Está incluída uma estadia luxuosa de duas noites em um hotel de de 5 estrelas. São, de fato, muitas regalias, mas, cá entre nós, você teria coragem de desembolsar mais de R$ 10 milhões num evento que pode durar poucos minutos?

Coluna Futebol Etc, publicada na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (14/5)

