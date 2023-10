Acabou a novela: o Flamengo finalmente chegou a um acordo com Tite

Sua primeira missão, embora difícil, é ainda lutar pelo Brasileirão; mas o projeto de 2024 começa a ser planejado imediatamente

Tite disse “sim” ao Flamengo, segundo o G1. A negociação foi longa, segundo o G1, cheia de detalhes, mas o ex-treinador da Seleção vai assumir o clube já neste mês de outubro. Agora, as partes discutem as minúcias do contrato que terá validade até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim.

Sua primeira missão, embora difícil, é ainda lutar pelo Brasileirão 23. Mas o projeto de 2024 começa a ser planejado imediatamente e promete algo realmente grandioso. A Nação está ansiosa.

Só que – agora que está “prego batido e ponta virada” – surgiu uma pequena pergunta: será que Tite já perdoou Gabigol?

Lembre-se que, durante comemoração do título da Libertadores, a torcida gritou:

“Tite, vá se fod***, o Gabigol não precisa de você!”

O atacante, chateado por não ter sido incluído na lista de convidados para a Copa, concordou:

“É verdade! Eu já jogo numa Seleção, caralh**”

