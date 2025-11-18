A voz do esporte em pausa: Galvão Bueno está internado no Sírio-Libanês. Saiba por que

Galvão Bueno, a icônica voz do esporte brasileiro, enfrenta um momento de pausa forçada. Aos 75 anos, o narrador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último sábado (15). Inicialmente, ele procurou a unidade devido a fortes dores na região dos rins. No entanto, exames de rotina identificaram um quadro de pneumonia viral.

A notícia causou alívio e preocupação. Enquanto sua equipe e a família asseguram que o quadro é estável e a recuperação segue bem – com a expectativa de alta ainda nesta semana –, o episódio levanta uma questão sobre a agenda avassaladora que Galvão tem mantido.

A internação surpreende porque Galvão Bueno vive sua fase mais ativa e multiplataforma. Após a “aposentadoria” da Globo em 2022, ele se tornou uma verdadeira “holding da narração”:

• Multiplataforma: É figura central na Amazon Prime Video, comenta a Fórmula 1 na Band, mantém seu próprio canal (GB) e, recentemente, foi anunciado seu retorno à Copa do Mundo pelo SBT, em parceria com a N Sports.

• O Custo do Ritmo: Esse ritmo frenético, que mal caberia na agenda de um profissional no auge da juventude, naturalmente levanta a hipótese de sobrecarga. O acúmulo de compromissos e a intensidade da rotina podem ter contribuído para o desgaste físico.

Apesar do susto e da necessidade de se ausentar de compromissos profissionais imediatos, a evolução é positiva. A pneumonia viral está sendo tratada, e Galvão está lúcido e se comunicando.

Enquanto Galvão se recupera, o episódio serve como um lembrete de que mesmo a voz inconfundível do esporte, que nos acostumou ao “Haja Coração!”, precisa de tempo para cuidar do próprio.