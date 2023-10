A média de público do líder Botafogo é menor do que a do lanterna Coritiba

O torcedor botafoguense, que chamou o técnico Bruno Lage de “burro”, está preocupado porque o time no 2º turno esta fazendo uma campanha de “Z-4”

O empate com o Goiás, nesta segunda-feira (2), foi mais um resultado frustrante para a torcida do Botafogo, que, ao final da partida, voltou a chamar o técnico Bruno Lage de “burro, burro!”.

O Botafogo permanece líder, agora com 52 pontos, sete a mais do que o RB Bragantino, que tem 45, enquanto Grêmio e Palmeiras têm 44.

Mas a campanha do “Fogão” no segundo turno é preocupante. Uma campanha quase de Z4, diga-se. Computando apenas os pontos dos seis jogos do returno, as equipes com melhores desempenho até agora são Atlético-MG, Fortaleza e RB Bragantino, todas com 13 pontos. O Botafogo somou somente cinco pontos e, tecnicamente, estaria na zona de rebaixamento.

Média de público

Mas, neste ano em que o Botafogo faz uma das melhores campanhas de sua história recente, há um dado curioso a ser analisado: a média de público dos seus jogos.

De acordo com levantamento do site @Ranking_CBF (ver gráfico abaixo), nos jogos como mandante o Botafogo levou até agora uma média de 18 mil torcedores ao Estádio Nilton Santos, número inferior, por exemplo, ao do Coritiba, lanterna do Brasileirão, e virtualmente rebaixado para a Série B.

Esse mesmo levantamento, que tem o Flamengo como líder (média de 52 mil torcedores por jogo), aponta outros dados curiosos, como a presença do Ceará, que disputa a Série B, no top-20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É interessante observar que o Paysandu, da Série C, está em 21º lugar no computo geral, à frente de algumas equipes da Série A.

Mais interessante ainda nesse levantamento de média de público é o “empate técnico” entre o Santos e o Santa Cruz, rebaixado da Série D do Campeonato Brasileiro.

Isso é realmente inacreditável.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.