A Itália em choque: veja as capas dos jornais  Corriere dello Sport, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport

A coluna Futebol Etc acessou logo cedo as edições desta terça-feira (1/7) dos jornais Corriere dello Sport, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, os três principais diários esportivos da Itália. E a reação da imprensa italiana foi unânime: incredulidade, críticas à Inter e o reconhecimento de que o Fluminense foi superior — mesmo com um elenco que antes havia sido zombado por sua média de idade.

No Corriere dello Sport, o título principal da capa já traz o tom do vexame: “Fulminati – Inter fuori agli ottavi, addio Mondiale”. Um trocadilho com “Fulminati” (fulminados) e Fluminense, seguido da constatação: “Inter fora nas oitavas, adeus Mundial”. O jornal destaca que os gols de Cano e Hercules “derrubaram” o técnico Chivu, e cita a revolta de Lautaro Martínez: “Quem não quiser lutar, pode ir embora”. A publicação ainda ironiza o prejuízo: “Evaporaram 12 milhões”, e menciona o silêncio de Calhanoglu, que teria irritado a diretoria. Para completar, o texto lembra o fiasco dos favoritos e classifica a derrota como “mais um flop”.

O Tuttosport não poupou nas palavras e estampou em letras garrafais: “Inter… fluminata: che flop!”, novamente brincando com o nome do adversário. Segundo o jornal, a Inter teve “uma clamorosa desorganização defensiva no início”, o que abriu o caminho para o Fluminense, que depois soube se fechar e ainda contou com a ajuda de duas bolas na trave. A análise reforça que o time de Chivu foi “mole, atrapalhado e sem espírito”, e só o esforço de Lautaro não bastou.

Já La Gazzetta dello Sport trouxe uma capa direta e acusatória: “Lautaro accusa”. O camisa 10 da Inter não poupou palavras: “Quem não quiser ficar aqui que vá embora”, em recado entendido como direcionado a Calhanoglu. O jornal define a Inter como “spenta” (apagada), enquanto o Fluminense “foi para frente”. Em uma nota na parte inferior da capa, o periódico resume o desfecho com um golpe duro: “Inter, è già finita” — “Inter, já acabou”.

Os jornais que, na véspera, apostavam com convicção na vitória da Inter e ironizavam a idade avançada do Fluminense — com críticas ao goleiro Fábio, de 44 anos, e ao zagueiro Thiago Silva (40) — agora revertem o discurso. Ambos foram determinantes para a vitória brasileira: Fábio fechou o gol e Thiago Silva anulou Lautaro.

No fim, a mídia italiana pagou a língua. O Fluminense, desacreditado, mostrou força, organização e maturidade. E, principalmente, fez os gigantes da Europa voltarem para casa mais cedo.