A forte reação de desportistas à demissão da ministra Ana Moser 

Em nota pública, o movimento Esporte Pela Democracia mostra profunda decepção com o presidente Lula

O Esporte Pela Democracia – um movimento criado com a proposta de trazer para dentro do esporte um debate sobre os mais variados temas da sociedade – reagiu à mudança feita pelo presidente Lula no Ministério do Esporte, tirando a ex-atleta Ana Moser e colocando em seu lugar o deputado federal André Fufuca (PP-MA),

O movimento, qeu tem entre os seus fundadores nomes como Walter Casagrande, Raí e Joana Maranhão, publicou em suas redes sociais um comunicado criticando a decisão do Governo Federal.

A Nota de repúdio

Antes da eleição para seu terceiro mandato, o então candidato Lula prometeu a esportistas, jornalistas, atletas e ex-atletas, em um evento presencial em São Paulo, que o Esporte seria tratado como uma Política de Estado em seu governo.Infelizmente, a demissão da Ministra Ana Moser diz o contrário.Ao abrir mão de Moser em nome da governabilidade, atendendo a pressões do que há de mais fisiológico na política brasileira, Lula dá um passo atrás e decepciona profundamente aquelas pessoas que ouviram dele, em alto e bom som, que poderiam acreditar e sonhar com um futuro melhor, no qual o Esporte seria um instrumento importante de inclusão e transformação social.Não há entre nós, do Esporte pela Democracia, nenhuma ilusão sobre como acontecem os acordos nos bastidores de Brasília. Ao contrário. Somos cientes, mas absolutamente contrários a esses métodos.Por isso, deixamos aqui muito claro que LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE não apenas a demissão de Ana Moser, mas também o que isso simboliza.Mais uma vez, o Esporte serve de moeda de troca, atendendo a interesses políticos que, sabemos, não dão a menor importância para os valores que defendemos.Perguntamos ao agora Presidente Lula como ficam suas promessas, seus compromissos? Como ficam os projetos importantíssimos iniciados por Ana Moser, como a Inclusão do Esporte nas Escolas, a parceria com pastas importantes como Educação e Saúde ou novo sistema de gestão do dinheiro público de loterias no esporte de alto rendimento?Aguardamos e queremos respostas.Por outro lado, podemos garantir, continuaremos atentos e na luta. Cobrando e lutando todos os dias, inclusive do novo titular da pasta, que o Esporte Brasileiro seja tratado como merece. Como todos nós merecemos.Como um instrumento fundamental de mudança social, de inclusão, de transformação e de esperança, especialmente para milhões de crianças e jovens brasileiros.EPD

