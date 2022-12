Para o último texto a ser preenchido nesse espaço durante o ano de 2022, decidi fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu no mundo do esporte. Começando pelo feito mais recente: o título da Argentina na Copa do Mundo.

Para muitos, o título pôde ser considerado como uma surpresa, principalmente por que os hermanos não possuem um vasto número de jogadores protagonistas no cenário mundial. Muitos deles são coadjuvantes ou reservas. Mas quem tem Messi e Di María inspirados, sempre tem o direito de sonhar. E assim o fez. Uma taça para ficar para a história. Para muitos, esse será o único título da Argentina sem qualquer tipo de asterisco, já que muito se fala do suposto suborno aos jogadores do Peru em 1978; e o gol de mão do Maradona, na partida contra a Inglaterra, em 1986. O fato é que foi merecido. Não fosse o pênalti infantil aos 34 minutos do segundo tempo a favor da França, o resultado poderia ter sido decido no tempo normal. Uma coisa é certa: toda a discussão de quem foi o melhor dessa geração (Messi ou Cristiano Ronaldo) acabou.

E no futebol brasileiro? O Palmeiras foi soberbo no Brasileirão. Fez o seu papel e obteve o título nacional, o seu 11º título nacional – quatro deles após a unificação da CBF da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa, antes da criação do Brasileiro pela entidade. De dez anos para cá, foram três títulos brasileiros (2016, 2018 e 2022), além de duas Copas do Brasil (2015, 2020) e duas Libertadores (2020 e 2021). Soberania é o nome disso.

Quem também demonstrou sua força nesses últimos anos foi o Flamengo. Após um 2021 sem qualquer título importante, amargando vice-campeonatos, neste ano o rubro-negro mostrou que manterá entre os melhores do país e da América do Sul. Conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. No Brasileirão, ficou distante da briga, muito em função de ter abdicado dessa competição em função dos dois torneios que viria a levantar. Contra si, veio a saída de Dorival Júnior, que conseguiu recuperar o momento do clube após um patético desempenho de Paulo Sousa no primeiro semestre. Azar o do Flamengo, que voltou a apostar em um lusitano: Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians.

Mas o mundo não gira apenas em função do futebol. Em outras modalidades, tivemos alguns destaques de luxo. No tênis, Beatriz Haddad voltou a colocar o nome do país em evidência ao chegar ao Top-15. A partir do início do ano que vem, ela já começa a disputa no Austrália Open e almeja a ficar entre as dez melhores do planeta. Ela tem condições, já que nesta temporada ela chegou a vencer a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

E o que falar de Rayssa Leal? A nossa fadinha do skate voltou a mostrar a sua força e evolução e venceu todas as etapas do circuito mundial neste ano. Imaginar que ela terá apenas 16 anos nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Se não vier qualquer tipo de lesão, ela é uma das candidatas absolutas a faturar um ouro para o país.

O destaque do masculino nos esportes olímpicos é Alison dos Santos, o Píu. Assim como Rayssa, ele venceu todas as provas que disputou nos 400m com barreira, sua principal especialidade e na qual ele faturou o bronze em Tóquio, no ano passado. Em 2024, ele terá 24 anos, um pouco à frente de seus principais rivais, que já superam a casa dos 25 anos em 2022. É outro fortíssimo candidato a medalha olímpica em Paris e, provavelmente, voltará a ganhar provas no ano que vem. É bom lembrar, ainda, que ele começou a disputar provas dos 400m, demonstrando um bom desempenho. Vindo do Píu, não ficarei surpreso em novas conquistas.

O ano que vem está logo aí. Me despeço de vocês nesse ano de novidades. Obrigado a todos que me acompanharam nesses últimos meses. Nos vemos a partir da segunda quinzena de janeiro, já que entrarei de férias. A todos, um feliz Natal e um próspero Ano Novo.