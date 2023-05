Os casos de manipulações em partidas de futebol que vimos nos últimos dias são apenas o início de uma investigação mais longa. E quem perde com isso é o torcedor, feito de trouxa por dirigentes, clubes, atletas

A cada dia que passa, os envolvidos nos casos de manipulação nas apostas esportivas só aumentam. Após o Ministério Público de Goiás apresentar a denúncia à Justiça, que agora terá um apoio da Polícia Federal na investigação, a tendência é que mais nomes apareçam. Tudo indica que os jogos envolvidos das Série A e B do ano passado, assim como as partidas de alguns estaduais de 2023, sejam apenas a ponta do iceberg.

Como já disse em textos anteriores, a possibilidade de que isso fosse acontecer no Brasil era gigantesca, ainda mais com o número de casas de apostas que ingressaram no país. Hoje, em cada bar, banca de jornal, estádio, é possível ver alguém com o celular na mão falando que fez uma “bet” em algum evento. E não se trata apenas do resultado da partida. Escanteios, cartões amarelos, tempo em que algo irá acontecer são os mais em voga pelos apostadores recreativos.

E é justamente aí que mora o perigo, pois é muito mais fácil conseguir manipular um cartão ou um escanteio do que tentar armar um resultado. Não à toa, os principais acusados pelo Ministério Público partiram deste meio para tentar aliciar os jogadores de grandes clubes do país. E é nesse ponto que deve existir uma regulamentação mais séria.

Taxar por taxar é simples, raso e inútil. As casas de aposta continuarão lucrando, os manipuladores também. Bastava uma decisão mais simples, como de proibir em solo brasileiro esses tipos de apostas mais fáceis de serem cooptadas – ainda que seja muito fácil burlar o sistema, com o uso de VPNs (Rede Privada Virtual, da sigla em inglês). Mas é “mais fácil” colocar 16% de imposto do que realmente conversar com quem entende do assunto.

Essa ponta do iceberg é notória. Certamente, mais nomes irão aparecer com o decorrer das investigações. Clubes de grande prestígio também devem estar entre os envolvidos. E, por que não, dirigentes e árbitros?! Estes não possuem uma profissão regulamentada no país – o que chega a ser um absurdo, tamanha a exposição. Na maioria das vezes, os árbitros e assistentes têm os jogos de futebol como uma segunda renda e não a principal. Já os dirigentes não são nada confiáveis. Ou você por acasao acredita nos diretores do seu time?

Quem sofre com isso? Os torcedores comuns. Aqueles que acreditam na idoneidade de seus jogadores, de que eles dão a vida e o sangue pelo seu time de coração. Cidadãos que usam o esporte para tentar minimizar toda a desgraça do seu cotidiano. Como convencer essas pessoas de que o tão sagrado futebol é alvo dessa corrupção? Como convencê-los de que eles poderão acreditar novamente em seus clubes, jogadores, dirigentes? Esses torcedores foram feitos de trouxa.

Vale destacar que a manipulação nas apostas esportivas irá gerar impactos econômicos significativos nos clubes. Com a suspeita de resultados manipulados, os patrocinadores podem ficar receosos em investir no esporte. A queda na credibilidade também pode afetar a audiência e o interesse do público, o que resulta em perdas financeiras para as ligas e competições.

A manipulação nas apostas esportivas mina os valores fundamentais do esporte, como a competição justa, a imprevisibilidade e a emoção dos jogos. Quando os resultados são influenciados por interesses obscuros, a essência do futebol é comprometida, deixando os torcedores desiludidos e desmotivados. É necessário restabelecer a verdade esportiva e reafirmar o compromisso com a integridade, para que os torcedores possam voltar a desfrutar do esporte com a confiança de que estão testemunhando partidas genuínas e emocionantes.

Restaurar a confiança dos torcedores e garantir a integridade do esporte é um desafio crucial. É preciso demonstrar transparência, ética e responsabilidade por parte de todos os envolvidos, mostrando que o futebol brasileiro está comprometido em combater a corrupção e preservar os valores e princípios que tornam o esporte tão apaixonante para milhões de pessoas.