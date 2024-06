Tite, o burocrata

Confesso que não sou fã do estilo de jogo do Tite. Ele é longe de ser um fracassado, foi técnico da seleção brasileira em duas copas do mundo, com mérito. Porém, o “pragmaticismo” dele certamente incomoda todos os flamenguistas, visto que nossa ambição, nossa fama e nossa irreverência, brincando com os rivais, é justamente o fato de o Flamengo, mesmo em suas piores fases técnicas/financeiras, ser um time ousado, que joga para cima do adversário o tempo inteiro.

Escrevo isto justamente num dia em que esse mesmo Tite fez parte da história do maior clássico do futebol carioca, Flamengo x Vasco (tricolores das Laranjeiras e botafoguenses, me perdoem, mas na minha visão de nada adianta ser campeão de Libertadores ou ter tido Garrincha, se não conseguem encher um estádio). O time de Tite fez 6 x 1 no Vasco, após começar perdendo. Juro que não esperava vindo de um técnico burocrata como o Tite é.

*Petronilo Oliveira, torcedor fanático do Flamengo