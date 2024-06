Meu Inter!

Tu, que és gigante pela própria natureza, precisas mostrar toda essa grandeza. Sei que o momento em nosso estado é triste e doloroso, mais um motivo para que lutes como se fossem os últimos dias de nossas vidas. Essa torcida merece esse sacrifício.

Temos um ótimo time, com qualidades individuais ímpares, temos que fazer valer esse peso. Não Podemos entrar apáticos nos jogos e sem a raça do gaúcho, e muito menos permitir que as péssimas arbitragens nos prejudiquem, como foi contra o Delfin. Chega de ficar omisso com as decisões erradas sem sequer ponderar com os árbitros. Estamos disputando simultaneamente várias competições difíceis.

Nada virá de graça, sem luta, concentração e sobretudo disciplina consciente.

Logo nossa casa estará pronta novamente e o sangue colorado, em sintonia com nossa torcida, tem que pulsar forte em nossas veias. Que esse terrível momento em nosso Rio Grande sirva de incentivo para a nossa luta.

A história não fala dos covardes. Vamo Vamo INTER!

*Leonardo Alam, torcedor fanático do Internacional