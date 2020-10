Novo partido de extrema esquerda lança candidatos em 9 capitais

PUBLICIDADE

Além do PCO e PSOL, os mais aguerridos partidos de esquerda já conhecidos de anos para cá, uma nova sigla com viés de esquerda radical surge discreta e ainda desconhecida dos brasileiros na disputa deste 2020.

Aprovado em 2016 pelo TSE, mas oficializado com direito a disputar eleição no fim do ano passado, o Unidade Popular Socialista (UP) junta-se aos outros 32 partidos do País e vai lançar candidatos a prefeitos em nove capitais e algumas cidades do interior. Não é pouco para um novato sem verba.

Os nomes do UP disputarão prefeituras das capitais em João Pessoa, Fortaleza, Goiânia, Recife, Rio Branco, Teresina, Vitória, Maceió e Manaus.

São 24 os candidatos monarquistas às Câmaras de Vereadores em 11 Estados – há mais deles em capitais como São Paulo, Natal, Recife e Rio de Janeiro.

