DPU manifesta preocupação com mudanças na proteção dos índios

PUBLICIDADE 

A Defensoria Pública da União (DPU) manifestou à Fundação Nacional do Índio (Funai) preocupação com as movimentações que podem indicar mudanças nas políticas públicas de proteção aos Povos Indígenas Isolados e de Recente.

No ofício (Nº 3448205/2020), ao qual a Coluna teve acesso, a DPU alerta que uma nomeação que não atenda a critérios técnicos é a “morte em massa de indígenas”, decorrente de doenças a partir do contato irresponsável ou dos conflitos flagrantes com missões religiosas, madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais.

Além da manifestação da DPU, organizações indígenas protestaram nos últimos dias contra a indicação do pastor evangélico Ricardo Lopes Dias – nomeado ontem – para coordenar o órgão que cuida de populações indígenas isoladas.

Para a Indigenistas Associados (INA), organização de indigenistas da Funai, a nomeação de Ricardo Lopes configura mais um ato contra os direitos indígenas: “É em função da extrema vulnerabilidade destes povos que o cargo foi ocupado apenas por profissionais com experiência”.