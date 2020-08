Aulas online: 18 universidades federais optam pelo sistema remoto

PUBLICIDADE

A reitoria e o corpo docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro bateram pé para retomada das aulas só em 2021, com segurança e vacina (que não há certeza de quando chegará). Seu conselho demorou a decidir sobre ferramentas para aulas online, conforme publicamos.

Enquanto isso, outras 17 universidades federais – lista do próprio Ministério da Educação enviada à Coluna – já ministram aulas virtuais. Entre elas, Campo Grande, Viçosa, Porto Alegre, São Luís, Curitiba, ABC Paulista.

A turma do ‘Fundão’, como é conhecida a tradicional instituição carioca, correu para não passar vergonha. Entrou na lista do MEC para aulas virtuais de algumas faculdades, mas deu opção de a garotada trancar a matrícula e voltar às aulas presenciais só ano que vem.

A UFRJ vai ministrar aulas pelas plataformas AVA@UFRJ e Google ClassRoom do Pacote G-Suite; e distribuirá 12 mil chips para sinal de internet a estudantes carentes.

Outro desafio da UFRJ é saber de onde os professores vão ministrar aulas. Em nota à reportagem, informou que “Não há definição específica sobre locação das aulas, apenas de que elas ocorrerão”.

Há as que retomaram aulas presenciais de algumas faculdades. São elas: UFF (Niterói), UFOP (Ouro Preto), UFFS (Chapecó), UFS (Aracaju), UFAC (Rio Branco), UFT (Palmas) e UFSCar (São Carlos), conforme informado pelo MEC.

As universidades que já ministram aulas online são: Universidade Federal do Cariri (UFCA), no Ceará, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), em Minas, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), em Minas, Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).