Aéreas falidas são as maiores devedoras da Previdência

Veja por que é difícil negociar dinheiro público com as companhias aéreas que voam no Brasil – e o Governo tem seus motivos para se preocupar nessa corrida para salvar as empresas.

Entre os cinco maiores devedores previdenciários do País, inscritos na Dívida Ativa, três são aéreas falidas. São a Varig, que deve R$ 4,09 bilhões; a VASP, com saldo negativo em R$ 1,98 bilhão; e a Transbrasil, com R$ 1,36 bilhão.

Seus donos e ou herdeiros vão bem, voando por aí. As 500 maiores empresas devedoras da Previdência somam R$ 97,8 bilhões em dívidas com a União, segundo lista da Procuradoria da Fazenda Nacional. Se pagassem… a história da reforma da Previdência seria outra.