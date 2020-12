Trauma da infância está sendo mal diagnosticado como TDAH?

PUBLICIDADE

Há meses, um de seus professores vem falar com você sobre um aluno com dificuldades. O aluno se distrai facilmente, se desorganiza, costuma ser hiperativo e inquieto. Seu treinamento lhe diz para recomendar uma avaliação para transtorno de déficit de atenção / hiperatividade (TDAH). Seu instinto diz que isso pode ser algo mais.

O problema é que você não tem certeza do quê.

Qual é a ligação entre trauma infantil e TDAH?

Em 2014, o The Atlantic destacou que muitas das crianças diagnosticadas com TDAH no John’s Hopkins pareciam vir de ambientes de baixa renda. Isso levou à possibilidade de que o trauma pudesse estar desempenhando um papel em alguns desses diagnósticos, especialmente quando a medicação e a terapia comportamental não controlavam os sintomas para algumas dessas crianças.

Dois anos depois, essa hipótese resultou em uma pesquisa publicada na Academic Pediatrics que confirmou as preocupações iniciais da pesquisa do The Atlantic. Utilizando dados coletados para a Pesquisa Nacional de Saúde Infantil de 2011-2012 de quase 80.000 crianças com idades entre 4 e 17 anos, descobriram uma associação significativa entre a pontuação de Evento Adverso na Infância (ACE) e TDAH.

A pesquisa foi concluída com uma chamada para melhorar as avaliações de TDAH e a avaliação de rotina para ACEs.

O que é considerado trauma de infância ?

Em um esforço para aumentar a conscientização sobre os ACEs e o impacto que eles podem ter na saúde mental e física de uma criança. Ai vai uma lista de experiências traumáticas potenciais na infância:

Abuso infantil (emocional, físico, sexual)

Negligência infantil (emocional, física)

Doença mental dos pais ou da família

Uso de substâncias parentais ou domésticos / alcoolismo

Testemunhando violência doméstica

Ter um dos pais ou membro da família encarcerado

Separação ou divórcio dos pais

Morte de um pai ou irmão

Quanto mais ACEs uma criança experimenta, maior o risco de gravidez na adolescência, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, depressão, doenças cardíacas e doenças hepáticas, entre outras coisas.

Quais são as diferenças entre trauma e TDAH?

Embora o trauma infantil e o TDAH tenham alguns sintomas que se sobrepõem, há também algumas características distintas que podem ajudar educadores e profissionais a diferenciá-los.

Crianças de trauma se assustam e assustam facilmente. Eles percebem muitas coisas como potencialmente inseguras e ameaçadoras e podem reagir de uma forma que pareça estranha para eles ou de uma forma que pareça argumentativa ou agressiva.

Outros sinais de trauma infantil incluem:

Pensamentos intrusivos que causam distração

Problemas para dormir à noite, o que pode levar a problemas em permanecer acordado ou manter a atenção na aula

Parecendo emocionalmente monótono, menos provável de parecer zangado ou feliz

Um desejo de controlar todas as situações, o que pode parecer uma superação

Problemas para se lembrar de coisas que aprenderam ou compreenderam anteriormente

O que os educadores podem fazer?

Você acha que seu aluno pode estar sofrendo com os resultados de um trauma? Você deve encaminhar imediatamente esse aluno ao conselheiro da escola. A partir daí, a melhor maneira de distinguir entre trauma / PTSD e TDAH é ter um profissional de saúde mental, de preferência com especialidade em trauma, para fazer uma avaliação.

Embora os diagnósticos incorretos pareçam ocorrer, informar o conselheiro e os avaliadores sobre suas preocupações pode ajudá-los a considerar mais de perto a possibilidade de trauma em oposição ao TDAH.

A coisa mais importante que os educadores podem fazer é estar cientes de quão prevalente é o trauma infantil. A probabilidade de experimentar um evento traumático, definido como experimentar ou testemunhar um evento de risco de vida, lesão grave ou abuso sexual e violência, é de cerca de 90 por cento.

É um número preocupante, mas os professores podem trabalhar para criar ‘salas de aula informadas sobre traumas’ e há muita literatura sobre isso para ajudar os professores a entender como o trauma pode afetar o comportamento e o aprendizado em sala de aula.

No final das contas, você tem o poder de fazer a diferença quando se trata de identificar traumas infantis e TDAH.