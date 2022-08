Promovendo um relacionamento positivo com um aluno problemático

Quando se trata de ser professor, ninguém gosta de lidar com alunos problemáticos; mas a maior parte do problema é o título que os educadores lhes atribuem “problema”. Não devemos abordar os alunos como se fossem problemas a serem resolvidos porque são crianças. Eles estão lutando, aprendendo e crescendo como o resto da população.

Determine o “problema”

Os professores podem promover uma relação positiva com os alunos, estabelecendo o tipo de comportamento disruptivo. Esses comportamentos podem se manifestar em três categorias:

Acadêmico: Não completar a lição de casa ou colar. Social: Falar na aula ou ser rude. Emocional: Falta de interesse ou interação e ser excessivamente barulhento ou distrair os outros.

Muitas vezes os alunos agem devido a questões subjacentes fora da sala de aula. Esses incluem:

Uma vida doméstica difícil Falta de dormir Problemas de saúde física e mental Assédio moral

Auxílios para alunos “problemáticos”

Para mitigar esses problemas, os professores devem se adaptar às necessidades do aluno tanto quanto se espera que eles se adaptem às diretrizes da sala de aula. Aqui está como.

Estar lá

É responsabilidade do professor garantir que seus alunos se sintam confortáveis ​​o suficiente para que não tenham medo de tentar coisas novas e responder a perguntas difíceis sem vergonha de falhar. Faça o possível para que os alunos o conheçam como pessoa, e não apenas como uma figura de autoridade. Se eles estiverem relaxados com você, um sentimento de confiança pode se desenvolver.

Tente descobrir quem é o aluno como indivíduo, não apenas um nome estrategicamente colocado em um mapa de assentos. Considere seus desafios. É relacionado à sala de aula? Ou relacionado a casa? Por que eles estão se comportando mal? É um pedido de atenção? Ganhe a confiança deles como pessoa, para que eles estejam dispostos a se igualar a você sobre o que estão vivenciando.

Fale com os Pais

Uma das melhores maneiras de entender um aluno é através de seus pais. Reuniões privadas individuais podem fornecer mais informações sobre os interesses do aluno, áreas fortes e fracas e problemas. Lembre-se de que os pais podem estar alheios ao comportamento de seus filhos fora de casa. Conhecer os pais pode se tornar uma via de mão dupla para estabelecer relacionamentos mais fortes dentro e fora da sala de aula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lembre-se de privacidade

Aconteça o que acontecer na sala de aula, não o torne público. Leve o aluno de lado durante o almoço, um intervalo ou depois da escola para ter uma conversa franca. Pode causar estresse extra a um aluno que já está com problemas se for repreendido na frente de outras pessoas.

Se Pedro está sendo intimidado ou enfrentando um pai abusivo em casa, gritar com ele na aula só vai alimentar o fogo. Perder a paciência pode facilmente atrapalhar outras crianças também.

Defina as regras

Ninguém gosta de regras, mas a maioria das pessoas as segue para evitar consequências ou colher os frutos. Conscientizá-los das consequências de suas ações muitas vezes os impedirá de quebrar as regras. Implemente um sistema de alerta e siga-o. Responsabilize os alunos. Cultive um ambiente de pensamento crítico.

As regras, é claro, serão quebradas. Nesse caso, certifique-se de que a punição se adequa ao crime. Falar fora de hora não deve resultar em suspensão. A suspensão não é razoável se eles receberam três advertências e já cumpriram três detenções. Aborde os alunos com uma mentalidade de justiça, mas com firmeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Usar recompensas

Elogie todo bom comportamento. Não exagere, mas deixe claro que os alunos são responsáveis ​​por suas ações e recompensam o bem com o bem. Às vezes, apontar o negativo apenas gratifica as necessidades do aluno problemático: atenção. Observe-os com outros colegas. Quando um aluno está sendo problemático, ele não está sozinho. Haverá amigos que o apoiarão e estarão esperando sua reação.

Em vez de atacar, concentre-se em seus atributos positivos ou comente sobre o bom comportamento de outro aluno. Se o seu aluno problemático não for repreendido, seus colegas não irão notá-lo, e eles podem mudar de tom para receber atenção.

Fale com os colegas

Consulte outros professores com os quais o aluno tenha aulas ou contato. Eles têm os mesmos problemas que você? O que eles fazem para parar ou reduzir a perturbação? Seja paciente e explore todas as vias de comunicação disponíveis. Talvez a criança se destaque em matemática ou outra matéria, mas não tenha interesse em raízes latinas-gregas. Veja se há alguma maneira de trazer os interesses do aluno para a sua aula. Novamente, esteja presente para seus alunos, mas tente entendê-los fora do âmbito acadêmico.

Quando os alunos podem expressar livremente seus sentimentos e medos, você pode fazer o mesmo. Você pode ajudá-los a ver como o comportamento deles está causando problemas para você e para o resto da turma. Você pode começar a promover um relacionamento positivo entre aluno e professor por meio de comunicação aberta, inclusão e comportamento positivo recompensador.