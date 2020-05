Os professores precisam um do outro mais do que nunca

PUBLICIDADE 

Com uma rápida mudança para o ensino a distância devido ao COVID-19, os educadores estão lidando com um tsunami de desafios e emoções. A maioria de nós teve que se esforçar, com muito pouca antecedência, para se adaptar a uma maneira totalmente nova de planejar e ensinar. Também estamos equilibrando uma carga enorme de sentimentos, incluindo isolamento, estresse e frustração. Perdemos nosso ritmo diário, nosso senso de lugar e o sentimento de pertencimento que resulta de fazer parte de uma comunidade de professores. Além de descobrir como equilibrar trabalho e família e sentir a falta de nossos alunos como loucos , muitos de nós sentimos que estamos indo sozinhos sem nossos colegas ao nosso lado.

Mas distanciamento social não precisa significar sentir-se desconectado.

É verdade que não podemos simplesmente entrar na sala de aula um do outro com um pensamento, uma história engraçada ou uma mão amiga. Mas podemos enviar um e-mail curto, fazer uma ligação rápida ou enviar mensagens de texto com fotos e memes engraçados. De fato, existem muitas maneiras pelas quais ainda podemos nos conectar com a nossa comunidade de professores de longe. Confira estas idéias:

Conecte-se a uma comunidade de ensino on-line.

Conecte-se com profissionais com idéias semelhantes. Se a matemática é a sua paixão, considere ingressar no LONG + LIVE + MATH , uma comunidade de professores que lidera o caminho para transformar o aprendizado de matemática. Se você é professor de idiomas, confira #LanguageIsLimitless , um grupo de educadores apaixonados por promover o idioma como uma ponte em nosso mundo global.

Coloque as reuniões da equipe e o tempo de planejamento no calendário.

Agende reuniões da equipe como faria normalmente. Saber que há um tempo para se conectar com seus colegas para trocar idéias, desabafar, compartilhar preocupações e fazer ou responder perguntas nos ajudará a superar isso juntos. Mesmo que seja apenas uma rápida videoconferência de cinco minutos com a equipe de professores agendada para a primeira hora da manhã, pode ajudar a ver os rostos uns dos outros e oferecer incentivo para o dia seguinte.

Não se esqueça dos outros membros importantes da sua equipe.

Estamos falando dos professores que não ensinam a mesma série ou disciplina, mas são inestimáveis ​​para o aprendizado de seus alunos. Por exemplo, professores de arte, educação física e música; pares instrutivos; Tutores de TAG; e professores de idiomas. Esses professores podem se sentir ainda mais isolados do que costumam sentir. Inclua-os em suas reuniões de equipe. Envie-os por e-mail para fazer o check-in e pergunte como você pode apoiar seus esforços e colaborar com eles para se conectar com os alunos.

Honre seus rituais semanais.

Se você tem um café da manhã de terça-feira, mantenha-o. Apenas faça isso virtualmente. Se você se revezar para almoçar um ao outro às sextas-feiras, peça comida e entregue-a. E definitivamente acompanhe o happy hour! É muito importante rir, encorajar um ao outro e celebrar o que está dando certo.

Isto deve passar também.

Embora eventualmente essa nova realidade bizarra chegue ao fim, resta saber se as coisas voltarão ou não exatamente à maneira como eram antes. De qualquer maneira, teremos aprendido que permanecer conectado à nossa comunidade de professores é a chave para tudo.