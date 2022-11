Estratégias de questionamento para uso em sala de aula

Desde que nascemos, as perguntas dominam nossa existência. Por que o céu é azul? Como embarcar em um avião demora tanto? O que torna os alimentos menos saudáveis ​​também os mais saborosos? Os cães podem realmente cheirar sentimentos? Muitas perguntas que as pessoas fazem têm pelo menos algum tipo de resposta, mas em uma sala de aula, o objetivo de fazer perguntas não é necessariamente resolver nada. Para tornar as coisas mais complicadas, diferentes tipos de perguntas atendem a uma variedade de propósitos no aprendizado, e algumas são mais ideais para uso regular em sala de aula. Para esse fim, é importante estar ciente das perguntas que fazemos e pensar sobre quando alguns tipos de perguntas podem ser melhores do que outros para incorporar como parte do repertório instrucional.

Perguntas fechadas

Quando as perguntas são fechadas, elas têm uma resposta esperada e concreta. As perguntas clássicas de “sim/não” se enquadram nessa categoria, assim como qualquer coisa com uma resposta baseada em fatos. Com o caráter altamente denotativo desse tipo de pergunta, a ideia é que o professor fique atento para não fazer muitas perguntas. Por exemplo, o clássico “Alguma dúvida?” que podemos colocar depois de apresentar o conteúdo tende a limitar a resposta do aluno a um “sim” ou “não” (se houver), mesmo que a turma esteja com dificuldades de compreensão. Pode ser muito intimidador para os alunos dar uma resposta honesta a essa pergunta. Em vez disso, considere reformular o mesmo momento durante a instrução com um prompt como: “Escreva uma pergunta sobre o que acabamos de aprender no papel à sua frente e passe para a frente”. Em seguida, o professor pode verificar o que os alunos enviam,

Perguntas retóricas

Como a maioria de nós sabe, as perguntas retóricas não pretendem obter respostas. Em vez disso, são uma forma de estimular o pensamento, principalmente em torno de uma ideia persuasiva. Suponha que um professor compartilhe um recurso com as crianças e diga: “Muito bom, hein?” A pergunta destina-se a convencer a classe a concordar com esse ponto de vista, influenciando sua linha de pensamento. Assim como as perguntas fechadas, não há nada inerentemente errado em usar perguntas retóricas em sala de aula, mas é importante ter cuidado para não exagerar. Caso contrário, o risco é que os professores assumam que os alunos sempre se sentem da mesma maneira que eles e não abrem espaço para pontos de vista alternativos.

Perguntas principais

De certa forma, semelhantes às perguntas retóricas, as perguntas principais são fortemente atadas com viés em direção a uma perspectiva específica. Muitas vezes pensamos em advogados em tribunais quando esse tipo de questão surge, já que influenciar um grupo por meio de interrogatório é uma forma de defender uma determinada linha de pensamento. Nas salas de aula, os professores devem ter o cuidado de não fazer perguntas sugestivas, exceto nos casos mais raros, para fazer um ponto, e então é aconselhável deixar os alunos saberem quais eram nossos objetivos ao usar essa técnica.

Perguntas investigatórias

Embora o nome desse tipo de pergunta possa não parecer agradável, os professores usam essa técnica para obter mais informações quando os alunos expressam um pensamento sem entrar em mais detalhes. Ao solicitar a elaboração por meio de sondagem adicional das ideias, a riqueza de uma resposta normalmente aumentará. Por exemplo, se eu pedir a um aluno para descrever como um personagem se sente e sua resposta for “triste”, posso pressioná-lo um pouco mais. De que forma o personagem está triste e por quê? Às vezes, tudo o que um professor tem a dizer é uma frase simples: “Fale-me mais sobre isso”. Com essa inspiração, os alunos geralmente compartilham muito mais para o benefício deles mesmos e de seus colegas.

Questões em aberto

Consideradas o padrão-ouro do questionamento, as perguntas abertas exigem que os alunos se envolvam na produção da linguagem. Quer essas perguntas provoquem uma resposta falada ou escrita mais complexa, a ideia por trás dos professores que fazem perguntas abertas é obter mais de seus alunos. Esteja atento ao criar esse tipo de oportunidade, o fraseado é importante. Palavras como “como” ou “de que maneira” ajudam a criar perguntas profundas que provocam respostas mais profundas.

Perguntas reflexivas

Às vezes, as perguntas não precisam de uma resposta que seja compartilhada com mais ninguém. Quando os professores fazem perguntas reflexivas, o objetivo é fazer com que os alunos pensem sobre sua aprendizagem para fazer seu próprio significado do conteúdo. Na maioria das vezes, esses tipos de perguntas são feitas no final de uma aula, muitas vezes na forma de um resumo ou bilhete de saída. Os professores podem optar por pedir aos alunos que compartilhem seus pensamentos ou entregá-los para nossa revisão, ou podemos simplesmente deixá-los refletir para se conectarem mais profundamente com o que obtiveram de uma aula em um nível interno. No entanto, as questões reflexivas são colocadas, elas são uma faceta importante para fechar qualquer ciclo no final do trabalho em um resultado de aprendizagem.

A aprendizagem baseada em investigação, que é uma estratégia altamente eficaz para facilitar um modelo centrado no aluno, não pode acontecer sem as perguntas certas. Quando os professores colocam a intenção por trás do questionamento, não apenas obtemos respostas melhores, embora isso seja um benefício. Os alunos também têm muito mais oportunidades de se expressar e compartilhar suas ideias com uma maior complexidade de pensamento. Com mais consciência de como obter as melhores informações possíveis das crianças, os professores podem recalibrar para obter respostas melhores na próxima vez que nos pegarmos perguntando: “Alguma dúvida?”