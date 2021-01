Entrando em 2021 – Dicas para a transição escolar

PUBLICIDADE

Um ano novo muito esperado finalmente chegou, e não um momento muito cedo. Eu conheço absolutamente zero pessoas que não estavam esperando ansiosamente para descartar 2020 e passar para 2021 na esperança de que, daqui a um ano, teremos algum alívio significativo para esta pandemia global. Embora seja comum tomar decisões no início de um novo ano, essa prática costuma ser criticada por ser bastante insignificante; afinal, quantas dessas resoluções são mantidas a longo prazo? Em vez de fazer promessas a nós mesmos ou a outras pessoas, pode ser mais útil pensar de forma proativa sobre maneiras simples de infundir em nosso ensino o melhor que nossas habilidades têm a oferecer nos próximos meses de transição.

Entrada baixa, teto alto

Temos a tendência de analisar em excesso nosso trabalho, e uma preocupação constante nos últimos meses gira em torno de se nossas expectativas caíram durante a pandemia. A resposta a essa pergunta provavelmente varia muito de professor para professor, mas também há um equívoco em torno da diferença entre baixas expectativas e um baixo ponto de entrada para o aprendizado. Quando definimos um ponto de entrada baixo, escolhemos um ponto de partida acessível para o aprendizado que acolhe todos os alunos no processo. No entanto, o objetivo é alcançar um teto alto com todos à medida que avançamos no conteúdo mais profundamente. Por exemplo, posso começar a ensinar uma unidade sobre os anos 60, compartilhando algumas músicas que ajudaram a definir o período de tempo. Toda a classe pode ouvir as melodias, pensar sobre as letras e discutir ideias sobre mensagens e significado. À medida que continuamos, conceitos históricos mais complexos terão aquela base inicial de como a classe começou a discutir o período de tempo com a música, sem mencionar uma maior probabilidade de envolvimento dos alunos que provavelmente encontraram maneiras de se relacionar com pelo menos uma música que ouviram. Em outras palavras, começamos com a prioridade do engajamento e, em seguida, elevamos o aprendizado à medida que avançamos, mantendo nossas expectativas de ensino altas e pensando em maneiras de entrar em cada nova unidade de uma forma que agrade a todos os membros da classe.

Espere o inesperado

No momento, ninguém sabe exatamente o que cada mês trará. Embora seja frustrante não ter tanto controle sobre nosso trabalho, a instabilidade não pode mais funcionar como qualquer tipo de desculpa na forma como administramos nosso trabalho diário. As crianças dependem de nós e somos adaptáveis. Mesmo se uma escola não puder nos dizer como ou onde ensinaremos em duas semanas, seis ou dez, podemos planejar com antecedência para várias contingências. A verdade é que uma instrução excelente traduz mais do que supomos de uma sala de aula presencial para uma virtual, principalmente pela dedicação incansável e habilidosa dos professores. À medida que elaboramos planos de unidade para os próximos meses, pode ser útil olhar para cada projeto ou tarefa de longo prazo e adicionar uma lista de considerações que mudariam o processo dependendo de onde os alunos estão aprendendo. Isso pode parecer uma lista escrita de possíveis ajustes que são destacados em um plano maior, ou alguns professores podem preferir sinalizar planos de aula semanais anotando alguns ajustes menores que podem funcionar no caso de uma transição. De qualquer forma, pensar no futuro colocará os detalhes de nossa sala de aula funcionando de volta ao nosso tribunal e diminuirá a ansiedade que surge por ter pouco controle sobre tantas coisas.

Recuperar Identidade de Ensino

Vamos enfrentá-lo: nenhum de nós terminou este ano sendo as mesmas pessoas que éramos no início. Muita coisa aconteceu e, dependendo de nossas próprias experiências, experimentamos pequenas mudanças em nossas vidas (relativamente falando) ou mudanças significativas. Para nos orientarmos com firmeza neste novo ano, pode ser útil relembrar como identificamos nossos “eus “profissionais antes do início da pandemia. Nossas abordagens e filosofias de governo provavelmente ainda estão intactas. Por exemplo, um professor que valorizava uma abordagem de educação para a criança inteira e buscava construir relacionamentos como parte definidora da prática para atingir as metas de ensino provavelmente ainda manterá essas mesmas prioridades, ou o professor que fez questão de tornar o aprendizado relevante para o interesse do aluno continuará a fazê-lo. Ao pensar intencionalmente sobre o que defendemos,

Esperança é um verbo

Pode ser difícil manter ativamente a esperança, mas se folhearmos alguns livros de história, veremos que a humanidade se recuperou de situações que parecem semelhantes à que atualmente enfrentamos. Um novo ano é a marca técnica de um novo começo para todos nós. Nossos alunos confiam em nós para continuar acreditando neles e esperando que o mundo se torne melhor, e devemos isso a eles para mostrar-lhes positividade. Há alguns anos, uma aluna minha observou que eu sempre parecia estar feliz e contei a ela um segredo: que muitas vezes fico cansado ou mal-humorado, mas é importante que meus alunos tenham uma versão de mim que eles possam contar em cada dia para ser consistente. Decidi que essa versão seria alegre, principalmente porque queria que meus alunos soubessem que o primeiro lugar que eu queria estar era com eles e que amava meu trabalho. O que quer que sintamos em particular,

Podemos estar nos aproximando do final do calendário escolar, mas o ano começou de novo. Entrar em 2021 nos permite pensar sobre como o que aconteceu no ano passado pode informar um futuro melhor à medida que lentamente iniciamos o processo de fazer uma transição gradual do que tem sido uma série de meses universalmente difícil. Este pode ser um novo começo, mas como continuaremos depende de nós.