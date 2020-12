Ensino não é serviço ao cliente

PUBLICIDADE

A família do seu aluno vai de férias para Floripa duas semanas antes das férias, e você recebe um e-mail na noite anterior à sua partida pedindo que faça cópias de todo o trabalho dele. Soa familiar? Se você é um professor que sente que precisa agradar seus alunos (todos os 100!) E suas famílias, você não está sozinho. Atualmente, o ensino está começando a se parecer muito com o serviço ao cliente. Mas o que acontece quando “o cliente nem sempre está certo?” Qual é o custo se ouvirmos com atenção e deixá-los desabafar? Pedir desculpas mesmo que não concordemos? Não foi para isso que nos inscrevemos.

Por que tratamos o ensino como atendimento ao cliente?

Tratar a escola como uma experiência de atendimento ao cliente é um fenômeno crescente por causa dos pais de helicóptero, administradores nervosos e ávidos por agradar e uma geração de crianças que estão crescendo em uma cultura de gratificação instantânea. Tratar o professor como “a ajuda” que está lá para tornar tudo divertido é tão problemático. Acontecimentos recentes apenas adicionaram combustível ao fogo. Os professores se sentem responsáveis ​​por garantir que as crianças estejam bem, mesmo às custas de sua própria saúde física e mental. As linhas entre a escola e a casa ficaram tão confusas que as responsabilidades de um professor parecem diferentes devido ao COVID-19. Não há uma resposta fácil para o motivo disso ou o que podemos fazer a respeito. No entanto, está claro que precisamos de uma verificação da realidade.

Agradar as pessoas não faz parte do treinamento de professores

Agradar às pessoas é exaustivo. Ainda estou para conhecer um professor que não sinta que precisa “sorrir e aguentar” e “fazer uma cara feliz”, mesmo quando um pai está fazendo exigências irracionais (por que você não me mandou uma mensagem de volta Noite de domingo?). Infelizmente, essa é a norma para muitos professores. E a felicidade do professor? Sem mencionar a sanidade?

Os professores não devem a ninguém uma experiência perfeita

Muitos de nós somos perfeccionistas quando se trata de nosso ensino . Sentimos uma pressão imensa para agradar os alunos e famílias e garantir que eles sejam felizes. Verificação da realidade: os pais não são clientes e as escolas públicas não são um negócio. Os contribuintes podem financiar os salários dos professores, mas no final do dia, se houver algum “cliente”, esses clientes são as crianças a quem ensinamos. Se modelamos a busca pela perfeição, que lição estamos ensinando a eles? Queremos que nossos alunos sintam que devem fazer tudo perfeitamente? Acho que seria muito melhor ensinarmos a eles que aprender é complicado, ninguém é perfeito e que erros fazem parte do ser humano. Os professores não são super-heróis e é importante que nossos alunos entendam isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A escola nem sempre será fácil ou divertida

A pressão para manter tudo divertido e fácil e fazer todos felizes é intensa. Os professores querem que seus alunos se divirtam (eles não medem esforços para planejar aulas envolventes), mas também sabem que os alunos aprendem muito lutando contra desafios, cometendo erros, fracassando e tentando novamente.Se nossos alunos esperam que a escola seja fácil e divertida o tempo todo, eles ficarão muito infelizes e não terão as habilidades de enfrentamento necessárias para passar por momentos difíceis e estressantes. Sem mencionar que a maioria das escolas exige que os professores mantenham altos níveis de rigor. Os professores precisam provar que os alunos estão atendendo aos padrões e prontos para um bom desempenho em testes padronizados.

Não se deve esperar que os professores dêem respostas instantâneas

Isso me faz pensar: quando o ensino termina e a paternidade começa? Por que tantas famílias esperam que os professores gerenciem os alunos muito depois do término das aulas? De muitas maneiras, a pandemia tornou ainda mais difícil para os professores se sentirem bem em abandonar o trabalho. Os professores estão preocupados com seus alunos e sabem que as famílias estão sob estresse significativo devido ao COVID-19. No entanto, não é sustentável para os professores estarem à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana . É aqui que entra o apoio administrativo. Precisamos de líderes escolares que mantenham a linha para os professores e apliquem as políticas escolares que protegem os limites de trabalho / vida dos professores.

Os professores às vezes precisam dar feedback real e concreto

Nunca é fácil ser portador de más notícias. Os professores não têm prazer em comunicar problemas acadêmicos e de comportamento às famílias de seus alunos. Mas faz parte do trabalho. Este ano, há uma pressão real para dar aos alunos mais flexibilidade. A saúde física e mental é o mais importante agora, independentemente de a criança ter dominado ou não a divisão longa. No entanto, os professores também estão tentando garantir que os alunos não fiquem significativamente para trás. É um ato de equilíbrio difícil agora, pois os professores sabem que o aprendizado remoto não é equitativo e nem todo aluno tem as ferramentas de que precisa para ter sucesso. Mas isso não significa que os professores devam assumir a culpa. Se um aluno não comparece para uma aula de Zoom ou não está fazendo seu trabalho, isso não significa que a culpa é do professor.

Tratar o ensino como se fosse serviço ao cliente tem consequências

Por causa dessa expectativa de que os professores mantenham pais e alunos felizes e acomodem todos, mesmo às suas próprias custas, os professores ficam sobrecarregados, exaustos e têm pouco tempo para si próprios. Felizmente, nem todas as escolas tratam o ensino como atendimento ao cliente. A todos os administradores que apoiam os professores e aplicam políticas que permitem aos professores fazer o que foram contratados para fazer, obrigado. Obrigado por tratar os professores como profissionais que são e por ser a primeira linha de defesa quando um pai ou aluno está insatisfeito porque a escola nem sempre é fácil ou divertida. Afinal, os professores nunca pediram para trabalhar no atendimento ao cliente ou administrar uma empresa; tudo o que eles sempre quiseram fazer foi ensinar.