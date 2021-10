Enfrentando a verdade sobre a falta de moradia de estudantes

Como educadores, frequentemente estamos na linha de frente para atender às necessidades das crianças brasileiras. Como tal, frequentemente somos a primeira defesa da juventude do país. Mas às vezes, o que temos para defendê-los nem sempre é visível. Problemas em casa ou desafios no estilo de vida podem se manifestar como mau comportamento, notas e higiene ruins e absenteísmo.

Nem sempre podemos ser os mais astutos, nem sempre os mais compassivos e não temos uma bola de cristal cheia de respostas. Mas devemos sempre estar cientes do que pode afetar o desempenho de nossos alunos. Faz parte do nosso trabalho ver além dos sintomas para ver as causas. Uma dessas causas é a falta de moradia dos alunos.

Hoje, a porcentagem de crianças que enfrentam incertezas quanto à moradia está aumentando, então devemos enfrentar a verdade sobre a falta de moradia dos alunos.

A crise imobiliária de hoje

No passado, as famílias representavam apenas uma pequena fração da população sem moradia de nosso país.

Muitos desses jovens não têm tutor.

Em alguns casos, as crianças mais novas são enviadas de um membro da família para outro, pulando de casa em casa, dormindo em sofás ou em quartos vagos. Alguns de nossos alunos podem estar aguardando um lar adotivo e muitas vezes são separados dos irmãos.

Os alunos também podem enfrentar estadias prolongadas em hotéis, rodeados de estranhos. Alguns podem viver em abrigos ou nas ruas. Cada situação carrega consigo o peso da insegurança no coração dessas crianças.

Vida Diária do Aluno

Muitos desafios decorrem da falta de habitação segura. Para nossos alunos, muitas vezes pode ser difícil equilibrar suas vidas pessoais com a escola.

Quando você experimenta uma moradia insegura, a higiene básica pode ser um desafio. Os alunos muitas vezes enfrentam a falta de banho, lavanderia e atendimento odontológico. É possível identificar alunos que lutam para encontrar um lar estável por essa aparente falta de cuidados pessoais.

Além da falta de recursos, os pais dos alunos trabalham em vários empregos para se manterem fora da água. Por causa disso, os alunos ficam sob os cuidados de irmãos mais velhos ou cuidam de seus próprios irmãos. Isso deixa pouco tempo para tarefas fora da classe.

Alimentos, recursos e links para comportamento

Os alunos que enfrentam a insegurança doméstica também podem ter que lidar com outros desafios, como a insegurança alimentar. Esses casos geralmente acontecem em comunidades empobrecidas. Se você junta a falta de moradia com a falta de acesso físico aos mantimentos, obtém uma mistura perigosa.

É assim que muitos alunos que enfrentam um desafio em suas vidas domésticas se encontram diante de um conglomerado de desafios que outros alunos simplesmente não enfrentariam. A combinação de estresse, trauma, fome e exaustão pode levar a um comportamento questionável em sala de aula, que às vezes pode ser difícil de controlar.

Mas o que pode parecer um acesso de raiva ou delinquência pode simplesmente resultar de desafios fora da sala de aula.

Nosso papel

Então, o que podemos fazer como figuras adultas estáveis ​​ao identificarmos os alunos que estão lutando fora da sala de aula? Em primeiro lugar, você deve identificar os alunos necessitados. Uma vez identificado, você pode descobrir mais sobre a situação deles e montar uma equipe de apoio eficaz para esta criança.

Assistentes sociais e conselheiros de orientação

Na mesma linha, deve ser notificada a assistente social do Conselho Tutelar , bem como o orientador escolar. O assistente social pode ajudar tanto a criança quanto o responsável na obtenção de recursos cruciais e pode acompanhar o aluno de escola para escola.

Frequentemente, os alunos “caem nas fissuras” dos sistemas em vigor ao se moverem de um lugar para outro. Esses alunos podem ser colocados em várias escolas por ano. Um assistente social pode monitorar esse aluno ao longo de sua carreira escolar.

Reconsiderar o trabalho da classe

No entanto, formar uma equipe de adultos não é suficiente. Há muitos passos que podemos tomar para aliviar parte da pressão que os alunos em risco enfrentam diariamente. Nos últimos anos, o movimento “sem lição de casa” ganhou força, com muitos educadores citando a caótica vida doméstica de seus alunos como motivos para evitar a designação de trabalhos externos.

Intervenções e Prevenções Diárias

Embora muitos de vocês possam achar que o dever de casa é essencial, peço que cada um de nós faça uma investigação superficial sobre a vida de nossos alunos. Muitos alunos levam uma vida que é contraproducente para concluir trabalhos de casa de qualidade em seu tempo pessoal. Se as tarefas são algo sem o qual sua sala de aula realmente não pode funcionar, devemos considerar opções alternativas.

Agendar o horário das aulas para o que normalmente distribuímos como dever de casa dá aos nossos alunos sem casa um espaço tranquilo e focado para completar as tarefas. Também criaria oportunidades iguais entre alunos de todas as origens.

Muitos de nós atualmente abastecem nossas salas de aula com nossos próprios materiais. No entanto, talvez nossas escolas devam olhar além de giz de cera e cadernos. Ter à mão uma cesta com itens do tamanho de um lanche e viagem pode ajudar a aliviar a fome ou os problemas de higiene. Estes podem ser guardados discretamente no armário. Por sua vez, isso afetará muito a saúde mental do seu aluno.

Visão geral

No geral, a coisa mais importante que podemos fazer como educadores é estar presentes para nossos alunos. Esteja atento, compassivo. Formar laços com nossos alunos que vão além dos estudos básicos e mostrar que eles são dignos de respeito e cuidado. Diga-lhes que, quando houver necessidade de ajuda, haverá alguém para ajudá-los.

Você não pode controlar a vida familiar de seus alunos, mas pode fazer da escola um segundo lar estável para eles.