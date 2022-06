Elementos-chave dos planos de aula baseados em domínio

O sistema de aprendizado baseado em domínio ajuda os educadores a incentivar os alunos a assumir riscos produtivos que demonstram suas competências. Outros benefícios do sistema incluem uma melhor tomada de decisão, mais discernimento, encorajando a auto-reflexão e garantindo o progresso.

No entanto, para alcançar resultados, alguns elementos-chave das lições baseadas em maestria devem ser respeitados.

Entendendo as mudanças de teclas

Antes de implementar o sistema baseado em maestria, aprender e entender o objetivo é vital para seu sucesso. O que você quer que os alunos aprendam?

Os objetivos das aulas baseadas em domínio devem ser específicos, claros e demonstráveis. Os educadores devem entender os objetivos e os alunos devem demonstrar seu domínio.

As principais mudanças dos métodos tradicionais de ensino para o sistema baseado em maestria mais avançado e eficaz incluem:

Ter horários modulares e flexíveis

Estruturando o tempo de acordo com o aprendizado baseado em competências

Permitindo um aprendizado personalizado

Definindo o domínio e, em seguida, construindo políticas em torno dele

“Maestria” pode significar coisas diferentes dependendo do contexto e do campo. Para alguns, o termo significa a capacidade dos alunos de compreender pelo menos 80% do que está sendo ensinado; outros o definem como “avançado”, enquanto o restante não tem uma definição clara. Há uma necessidade de mais clareza e consideração ao definir a maestria. A partir daí, você pode se concentrar em construir suas políticas em torno disso.

Você pode definir o domínio usando rubricas, regras de pontuação, protocolos de calibração ou um sistema de classificação. Qualquer coisa que permita uma medição adequada e consistente pode ser útil. Geralmente, você deve responder às seguintes perguntas:

Domínio de quê? Em que nível de desempenho? Em que tipos de atribuições? Quantas vezes?



Aplicando a Regra 80/20

O princípio de Pareto afirma que, para muitos eventos, cerca de 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Esse princípio enfatiza o foco de seus esforços nos 20% com probabilidade de gerar os outros 80%. Da mesma forma, você pode usar a regra para garantir a máxima eficácia de suas lições baseadas em maestria.

Normalmente, você desenvolve a maestria usando a regra 80/20 através da prática. Assim que você apresentar um novo conceito a um aluno, permita que ele pratique essa habilidade. Concentre-se no estágio de prática, porque é aí que os alunos desenvolvem uma verdadeira compreensão da ideia.

Aplicação Eficaz do Material

A prática produtiva anda de mãos dadas com a aprendizagem aplicada. Isso pode ser alcançado por meio de leituras, planilhas, discussões, laboratórios, perguntas e outras atividades semelhantes. À medida que as aulas avançam, exponha os alunos a tarefas mais desafiadoras, aproximando-os do domínio.

Permitir colaborações

A colaboração é outro aspecto que traz a prática e o domínio efetivos. Crie um ambiente que permita que os alunos trabalhem juntos, façam perguntas e desafiem uns aos outros. O objetivo é proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem centrado, com os professores servindo apenas como guias.

Realizar revisões

Após uma avaliação, tarefa ou exame, é necessária uma revisão. Curiosamente, muitos alunos não gostam disso; você pode esperar um retrocesso, o que é bom. Em vez de os alunos entregarem suas tarefas e nunca mais as verem, concentre-se em dar feedback e indicar as áreas que precisam melhorar. As revisões constantes ajudam os alunos a se familiarizarem com os conceitos transmitidos, o que eventualmente os ajuda a dominar.

Ter um processo claro para avaliar o domínio

Depois de desenvolver um plano de como seus alunos demonstrarão domínio, você deve desenvolver métodos de avaliação adequados.

Viabilidade

Por mais que o domínio do aluno seja evidente, os professores precisam avaliar seu trabalho e verificar se dominaram os conceitos. Você pode usar métodos alternativos de aprendizagem para alunos que tenham dificuldades em compreender e atingir os objetivos.

Escalabilidade

As aulas baseadas em maestria envolvem todos os alunos, todos os objetivos de aprendizagem e todos os professores. A ideia é ter alunos que demonstrem domínio dos conceitos em vez daqueles que simplesmente fazem testes e passam para o próximo nível. Por outro lado, o trabalho do professor deve ser gerenciado para facilitar a avaliação dos alunos sem esforço. Todos os envolvidos devem estar em seus níveis ideais para obter resultados de aprendizado eficazes baseados em maestria.

Classificação automática

A avaliação automática ajuda os professores a economizar tempo significativo. Considerando a intensidade dos sistemas educacionais baseados em maestria, esse método de classificação dá aos educadores mais tempo para se concentrar em ajudar os alunos a aprender. Além disso, elimina a possibilidade de julgamento do professor ao determinar se os alunos realmente dominaram os conceitos.

A chave para levar

Não há dúvida de que as lições baseadas em maestria cultivam efetivamente alunos bem educados. Ele fornece aos alunos mais insights, os incentiva a continuar e os torna mais envolvidos em seu sucesso. No entanto, isso só pode acontecer se os elementos-chave dos planos de aula baseados em domínio forem respeitados.