Compaixão e bondade devem sempre fazer parte do plano de aula

Um aluno adormece na sala de aula.

Quando você liga para um dos pais para falar sobre uma preocupação, eles o culpam.

Todos esses são cenários reais e frustrantes com os quais os professores lidam todos os dias. Sim, eles são irritantes. E sim, eles tornam essa profissão mais difícil do que já é. Mas e se houver mais nessas histórias?

E se o aluno que estiver dormindo estiver trabalhando até as 2 da manhã, porque sua família precisa de dinheiro para ajudar a pagar o aluguel? Ou se o diretor estiver lidando com um animal de estimação doente em casa, juntamente com uma iminente nota de veterinário? E se esse pai ou mãe acabasse de receber notícias devastadoras?

Todos os dias, todos nos deparamos com interações desafiadoras e situações menos que perfeitas. Seria bom pensar que sempre lidamos com esses momentos com graça e compaixão, dando às pessoas o benefício da dúvida. Mas se você é como eu, sabe que não é tão fácil e provavelmente sempre há espaço para melhorar. Aqui estão algumas perspectivas alternativas a serem consideradas e dicas sobre o ensino com compaixão.

Um aluno não está apenas sendo desrespeitoso xingando…

Não é fácil lidar com xingamentos na sala de aula, mas é uma realidade para muitos professores. Pode ser difícil navegar por este, mas é importante lembrar que todos somos de diferentes origens. Talvez o aluno que acabou de chamá-lo de palavra b seja muito pior a cada dia.

Um colega não passou a última hora reclamando…

Esse mesmo colega está procurando desesperadamente alguém que entenda. Eles vão para casa cansados, tristes e derrotados. Eles provavelmente só precisavam desabafar, mas ficou um pouco fora de controle.

Um pai não apenas culpou você pelo comportamento do filho …

Eles podem estar perdidos no que fazer. As pessoas reagem de maneira diferente a notícias estressantes ou negativas. Eles podem desligar ou ficar quietos. Ou eles podem ficar na defensiva e argumentativos. Uma ligação da escola certamente pode pegar os pais desprevenidos. Eles podem estar no meio do trabalho ou lidando com um bebê chorando ao fundo. Dê-lhes tempo para absorver as informações e não tome a reação deles pessoalmente.

Seu diretor não apenas ignorou seu e-mail …

Na verdade, eles foram inundados por telefonemas, e-mails e emergências que tiveram prioridade. Às vezes, com toda a honestidade, eles podem ter esquecido. Isso não é necessariamente um reflexo de como eles se sentem sobre você ou a importância do seu email. Eles apenas ficaram ocupados, e não há problema em dar uma cutucada neles.

Um aluno não se esqueceu apenas de fazer a lição de casa …

É importante lembrar que nem todos os alunos têm o dever de casa em casa. Tudo depende dos alunos e dos tipos de apoio que eles têm em casa. Você pode ajudar seus alunos a crescerem juntos em sala de aula, mas se eles não tiverem ninguém para ajudá-los em casa, desanimam em ler ou são forçados a assumir outras responsabilidades, a lição de casa apenas exacerba a diferença de resultados.

Um pai não apenas perguntou se você estava desafiando o filho dele …

Na verdade, esse pai realmente quer fazer a coisa certa para o filho. Talvez eles não tenham tido muitas oportunidades crescendo; ou talvez eles tenham tido muitas oportunidades crescendo. Por mais irritante que seja essa pergunta para os professores, ela geralmente vem de um bom lugar. Pode não sair dessa maneira, mas respire fundo.

Um aluno não pediu apenas emprestado um lápis mais uma vez …

Talvez os pais dessa criança não tenham comprado material escolar para eles. Talvez eles tenham medo de pedir emprestado um lápis porque sabem que você ficará chateado, mas não têm escolha porque precisam de algo para escrever. Em vez de pensar nisso como SEUS lápis que os alunos roubam. Não envergonhe uma criança. Apenas dê a eles um lápis.