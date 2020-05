Com mensagem de união, Gabriel O Pensador lança “A Cura Tá No Coração”

PUBLICIDADE 

A faixa conta com participação de Cynthia Luz e traz um apelo global à solidariedade. A live vai

incentivar doações a campanha #HCCOMVIDA no enfrentamento ao COVID-19. O lançamento será feito na live do artista, dia 15 de maio, às 19h.

JB- “A cura está no coração!” A inspiração dessa música veio de onde, Gabriel?

GP- Eu estava em um momento bem introspectivo na quarentena, e olhando alguns textos, alguns poemas, eu resgatei um HD com materiais que consegui recuperar, coisas que eu havia escrito há algum tempo. Com tempo sobrando, comecei a escrever coisas novas. Alguns fãs e amigos vieram me perguntar se eu não iria escrever nada sobre esse momento que estamos passando, por ser um assunto que está mexendo com todo mundo. As pessoas têm essa visão minha de “porta-voz” pelo sentimento coletivo, pelo fato de eu já ter escrito outras músicas que falavam sobre outros momentos distintos. Eu não quis fazer nada por encomenda. Eu estou absorvendo tantas coisas, vendo as notícias, eu dou valor em cada pessoa mais simples, e quis frisar isso na letra, o ritmo da natureza nos ensinando, a contemplação de coisas pequenas. Todos estão tendo que respirar e temos que ter paz interior. Estamos nos reinventando.

JB- É uma letra que fala de amor ao próximo?

GP- Sim! Essa música é mais uma tentativa de fazer as pessoas refletiram sobre que a gente pode buscar em nós!

JB- O que é a “Felicidade rara”?

GP – É a pureza! Na letra tem haver com a pureza, eu falo sobre o morador de rua que está dormindo com um sorriso na cara. A simplicidade, a felicidade verdadeira para mim é um pouco diferente do que a gente vê como padrão de status, de ostentação, da cobrança, da autoafirmação, e de uma imposição de que temos que nos encaixar nos padrões da beleza. A felicidade rara vai além disso. É um momento de emoção entre você com alguém que ama, você e a natureza e você com sua espiritualidade.

JB- Quando você fala na letra que “gostaria de falar sobre vários assuntos”, quais seriam eles?

GP – Ah, sobre intolerância sexual, racismo, política, eu me expresso melhor em forma de música. Pensamentos de individualismo extremos. Tenho uma música chamada “Sobrevivente” que fala sobre isso.

JB- Como foi a construção da música? Fez com alguma parceria?

GP- Fiz de uma maneira diferente, com o estúdio fechado e conseguimos juntar forças para sair. Primeiro eu fiz a letra já com uma melodia em mente e mandei para o Papatinho fazer o beat e o André colocou alguns efeitos no teclado. E com isso pronto mandamos para a Cynthia Luz que foi realmente uma “luz” e ela está com aquela personalidade com um estilo muito maneiro na voz e na interpretação em dois refrões diferentes.

JB- E onde foi gravado o clipe?

GP – O vídeo de “A Cura Tá No Coração” foi gravado em cenários como o Centro Municipal Parquedas Ruínas, em Santa Tereza, e nas colunas que preservam as artes do Profeta Gentileza, nocentro do Rio de Janeiro. A edição mescla cenas de esculturas e pinturas de artistas clássicos como Renoir, Michelangelo e Caravaggio, além de pintores brasileiros, como Portinarie instalações do português Vhils e do angolano Rômulo Santa Rita. A produção audiovisual conta com direção de PH Stelzer, da Ganja Filmes, e fotografia de Júlio Blander e Hebert Quiles.

JB- E como será o lançamento?

GP- A nova faixa será lançada durante a live de Gabriel O Pensador, em seu canaloficial no YouTube, dia 15/05. A TV FLA e as redes sociais do Clube de Regatas do Flamengo exibirão uma entrevista do rapper em uma transmissão especial pré-live, ao vivo, a partir das 18h30 de quinta-feira (14). Além de apresentar os maiores sucessos da carreira do cantor, a transmissão tem objetivo de arrecadar fundos para a campanha #HCCOMVIDA, para fortalecer o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP — o maior hospital público da américa latina e que está na linha de frente no combate à Covid-19.

