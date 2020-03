Brasília recebe curso holandês inédito em educação

PUBLICIDADE 

Para ajudar a criar novos caminhos de aprendizagem, pela primeira vez no Brasil, acontecerá a Master Class de Inovação Criativa em Educação, oferecido por Pieter Spinder, fundador da No Bullshit Academy e da Knowmads Creative Business School, de Amsterdam, entre 12 e 14 de março. O mundo mudou a forma de se comunicar e vivemos em um mundo complexo e interconectado.

O curso é sucesso na Holanda e chega à Brasília para movimentar o seguimento educacional. A imersão de três dias foi desenvolvida para profissionais que desejam criar novos programas de aprendizagem, descobrir ferramentas poderosas e experimentar como construir contextos de aprendizagem baseados em empatia, protagonismo, cooperação e criatividade, tudo isso com o objetivo de levar a transformação para dentro da sala de aula, na prática. Serão trabalhadas as técnicas aplicadas na Knowmads Creative Business School Amsterdam, além da Teoria U, Design Thinking e Pensamento Sistêmico.



As idealizadoras do projeto, responsáveis por trazer a iniciativa ao Brasil, são a administradora e coach de inteligência relacional Daniela Lopes e a designer de ecossistemas de aprendizagem e inovação social para sustentabilidade Camila Maia, que é fundadora da Catalise – Cultura Integrativa, iniciativa que nasce na capital para fomentar inovações em educação. “Eu trabalhava em uma das maiores universidades de Brasília, mas sentia que precisava avançar no modo de fazer a educação acontecer. Ao conhecer o programa da No Bullshit Academy, fiquei impressionada com os resultados. As práticas são extremamente provocantes e nos levam a questionar diversos aspectos profissionais e pessoais, foi apaixonante”, explica Daniela, que experimentou o curso na Holanda.

“Em todo lugar falamos sobre a necessidade urgente de inovar na aprendizagem, mas a educação ainda encontra muitos desafios para criar caminhos realmente disruptivos. Acredito que essas transformações partem de cada professor, gestor e profissional que está em contato com as matrizes curriculares e pedagógicas dos alunos. Para mim, a potência desta Masterclass está no fato de que ela conduz os participantes por um caminho de aprofundamento vivencial nas raízes de crenças e visão de mundo que fundamentam a forma como estruturamos a aprendizagem. Por meio de um processo de transformação que nasce de uma maior consciência pessoal, fica mais fácil construir as estratégias e práticas de aprendizagem afinadas com o nosso tempo”, acrescentou Camila Maia.

Serviço

Curso inédito em Inovação da Educação

Quando: 12 a 14 de março

Onde: Brasília (DF)

Inscrições podem ser feitas pelo site até 11 de março