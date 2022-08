Aprendizagem visual: maneiras criativas de integrar arte em planos de aula

As aulas de arte permitem que os alunos canalizem suas emoções em atividades criativas e artísticas, como pintura, escultura, música e teatro. As aulas de artes são essenciais no desenvolvimento cultural de um aluno. Os educadores podem integrar aulas de arte em atividades extracurriculares ou curriculares que acontecem semanalmente ou mensalmente para direcionar os tópicos de discussão para casa.

Os alunos que fazem aulas de arte descobrem como as artes se manifestam em suas vidas, descobrem seu potencial e aprofundam sua percepção do mundo ao seu redor. Vamos explorar maneiras criativas de integrar arte em planos de aula.

O valor das artes na educação

A integração das artes na educação motiva e inspira os alunos a desfrutar do processo de aprendizagem. As artes na educação fortalecem o pensamento criativo, estimulam a memória dos alunos e apoiam as habilidades criativas dos alunos, que são mais valorizadas na economia de hoje. As aulas de arte permitem que os alunos se expressem melhor, desenvolvam a auto-estima e apliquem o conhecimento que aprendem em sala de aula a outras disciplinas acadêmicas.

A arte auxilia os alunos no desenvolvimento de habilidades sociais, tomada de decisões, habilidades linguísticas, habilidades motoras, inventividade e tomada de riscos. As artes visuais ensinam aos alunos técnicas sobre perspectiva, cor, equilíbrio e layout, que são essenciais na apresentação visual ou digital do trabalho acadêmico.

Introduzir um novo meio de arte

Os alunos podem usar vários meios para criar seus trabalhos. O meio da arte testa a inovação e a criatividade dos alunos. Ensine seus alunos sobre artistas famosos e seu meio escolhido, depois permita que os alunos explorem o meio e criem suas próprias obras de arte. Essas lições podem se encaixar em uma lição sobre cultura pop, história, revolução, simetria, etc.

Exemplos de meios de arte incluem:

Argila: Os alunos podem usar argila para modelar peças de arte e esculturas maiores. A argila é o meio de arte mais apropriado. Ao usar o barro como meio de arte, os erros podem ser remodelados para outra forma, e não há desperdício.

Os alunos podem usar argila para modelar peças de arte e esculturas maiores. A argila é o meio de arte mais apropriado. Ao usar o barro como meio de arte, os erros podem ser remodelados para outra forma, e não há desperdício. Madeira: Um meio de arte moderno e antigo que cria objetos de arte funcionais, artesanato e esculturas. Além disso, os acabamentos variam de manchado, natural e pintado.

Um meio de arte moderno e antigo que cria objetos de arte funcionais, artesanato e esculturas. Além disso, os acabamentos variam de manchado, natural e pintado. Pintura a óleo: Entre os meios de arte mais antigos que os alunos usam regularmente no aprendizado. A pintura a óleo mais famosa é a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.

Entre os meios de arte mais antigos que os alunos usam regularmente no aprendizado. A pintura a óleo mais famosa é a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Tintas Acrílicas: O acrílico é o meio de arte mais recente do mundo, desenvolvido na década de 1930 . A tinta acrílica é mais durável, versátil e seca rapidamente do que aquarelas e tintas a óleo.

O acrílico é o meio de arte mais recente do mundo, desenvolvido na década de 1930 . A tinta acrílica é mais durável, versátil e seca rapidamente do que aquarelas e tintas a óleo. Carvão: O carvão é de cor mais escura e é difícil de apagar. Alguns carvões são macios para misturar e o carvão duro é usado para esboçar.

O carvão é de cor mais escura e é difícil de apagar. Alguns carvões são macios para misturar e o carvão duro é usado para esboçar. Aquarelas: Os alunos usarão aquarela para trabalhos artísticos de paisagens e trabalhos abstratos. As pinturas de aquarelas têm uma clareza fascinante devido ao retorno da luz que dá a cor e o efeito.

Os alunos usarão aquarela para trabalhos artísticos de paisagens e trabalhos abstratos. As pinturas de aquarelas têm uma clareza fascinante devido ao retorno da luz que dá a cor e o efeito. Lápis de grafite: fácil de usar, menos bagunçado, e a maioria das crianças os usa em seus trabalhos artísticos.

fácil de usar, menos bagunçado, e a maioria das crianças os usa em seus trabalhos artísticos. Pastéis: Os jovens alunos costumam usar pastéis de óleo para misturar e estratificar. Os alunos usam os pastéis para criar texturas usando o corte, o lado e a ponta.

Aulas de arte de museus

Os museus locais são recursos didáticos para educadores que desejam integrar a arte em suas aulas. Se você não estiver perto de um museu próprio, muitos museus nos EUA têm tours digitais que os alunos podem fazer. A seguir estão alguns dos nossos favoritos:

Museu Natural de História Natural: Explore eras passadas enquanto os alunos podem ver fósseis, roupas nativas e múmias no conforto do computador da escola. (Professores de ciências e estudos sociais, esses passeios são para você!)

Explore eras passadas enquanto os alunos podem ver fósseis, roupas nativas e múmias no conforto do computador da escola. (Professores de ciências e estudos sociais, esses passeios são para você!) Louvre: Nada é mais icônico do que o museu do Louvre. Você pode usar cada peça de arte exibida no Louvre em uma aula. Existe até uma seção chamada Louvre Kids apenas para nossos alunos mais jovens.

Pensamentos finais

Os educadores que utilizam arte e outros assuntos podem combinar criativamente o conteúdo de cursos adicionais, como ciências, artes da linguagem, estudos sociais, matemática e tecnologia. A integração das artes no processo de aprendizagem permite que os educadores promovam as habilidades de leitura, fala, escrita e escuta, cada uma das quais apoia estratégias de alfabetização baseadas em padrões.

À medida que usamos mais arte em nossas aulas ou pedimos que a arte seja enviada como tarefas, podemos mostrar a criatividade e o desejo de aprender de nossos alunos. Os alunos podem usar as artes para demonstrar seu domínio e compreensão de assuntos e cursos. Se você ainda não tentou integrar arte em suas aulas, é altamente recomendável tentar.