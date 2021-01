Aprendizagem remota não significa que a leitura precisa se tornar um tamanho único

PUBLICIDADE

Mesmo que não possamos ver seus rostinhos pessoalmente todos os dias, o conhecimento individualizado sobre nossos alunos ainda é importante quando ensinamos a leitura à distância. Nossos alunos mais jovens precisam saber que ainda nos preocupamos profundamente com eles como pessoas: desde o aluno que adora pandas ao garoto que se move em passo de caracol até que você transforme uma tarefa em um jogo. Nós os conhecemos como leitores também: os padrões fonéticos que eles dominaram, as palavras de alta frequência que aprenderam e como lidam com textos desafiadores.

Mesmo quando ensinamos a ler remotamente, devemos continuar a oferecer instrução de alfabetização personalizada e de alta qualidade. Ainda precisamos priorizar os livros, bem como fornecer orientações claras e apelo aos alunos. Abaixo estão algumas dicas práticas a serem consideradas.

Certifique-se de que crianças e famílias tenham acesso a uma variedade de livros.

Ao ensinar a leitura remotamente, ainda podemos fornecer orientação sobre quais livros serão mais adequados às necessidades e interesses de nossos alunos – como livros de animais para o entusiasta do panda. Dê dicas para as famílias sobre como navegar pelos livros juntas, compartilhando exemplos de instruções ou vídeos breves que fornecem modelos.

Ofereça às crianças e adultos uma linguagem simples em porções pequenas.

Adultos sem experiência de ensino terão mais sucesso em apoiar novos leitores se os professores eliminarem as suposições.

Aproveite os modelos de instrução para pequenos grupos que você já possui – virtualmente.

Na escola, você agrupa alunos com necessidades semelhantes para fornecer instruções direcionadas; estender o mesmo modelo para ensino remoto para manter a instrução personalizada, mas gerenciável. Compartilhe orientações direcionadas com diferentes grupos de alunos e suas famílias (pense em tarefas de prática de palavras de alta frequência, aulas de fonética ou um e-book com uma introdução feita sob medida para suas necessidades de leitura) em uma base rotativa usando seus planos de pequenos grupos da escola como um guia.

Defina expectativas realistas sobre a prática. (E torná-lo divertido!)

Aprender em casa pode ser frustrante para crianças e adultos se eles tiverem expectativas irrealistas de domínio. Certifique-se de que todos saibam que a repetição é necessária e esperada para solidificar as habilidades. Oferece muitas opções de prática simples, mas atraentes. Atividades e jogos ajudam os adultos em casa a ter sucesso em envolver as crianças sem protestar.

Configure sistemas de feedback para ajudá-lo a informar as famílias para onde (e quando) ir em seguida.

Como enfatiza a especialista em alfabetização. Em última análise, a instrução ao desenvolvimento é ensinar o conteúdo certo na hora certa. Você pode fornecer instrução fonética sistemática e explícita, mas se o conteúdo que você está ensinando não coincidir com o que o aluno precisa , não funcionará. Assim como você usaria a avaliação formativa na escola para planejar seu próximo movimento, tente reunir informações de casa sobre como os alunos estão se saindo. Deixe os pais e responsáveis ​​saberem quando os alunos devem trabalhar em uma tarefa de forma independente, para que seu desempenho mostre o que eles sabem. Faça perguntas específicas, em vez de gerais, ao coletar pensamentos de famílias. Use os dados coletados por meio de programas de aprendizagem online.

Quer ajuda para criar uma experiência de leitura personalizada para seus alunos?

Ajude a aumentar as habilidades de leitura de seus alunos enquanto eles estão aprendendo em casa, bem como quando estão de volta à sala de aula.