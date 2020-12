Ação de mobilização na comunidade urbana e rural de Brazlândia ”Quem falta, faz falta!”

PUBLICIDADE

Durante os dias 10 e 11 de dezembro será realizada uma grande ação de mobilização da comunidade urbana e rural de Brazlândia, com uma caminhada e distribuição de panfletos informativos pela cidade, no intuito de disseminar informações pertinentes ao encerramento do ano letivo de 2020.

“Quem falta faz falta” é uma campanha de comunicação idealizada pelo Serviço de Orientação Educacional de Brazlândia, com o apoio da Coordenação Regional de Ensino, com o objetivo de mobilizar e engajar a comunidade escolar na garantia do direito à educação das crianças e dos adolescentes, com ênfase na prevenção da evasão e abandono escolares durante os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

Estratégias

A Campanha propõe a ampla divulgação das seguintes informações:

– A pandemia não revoga o direito à educação (ele vale tanto para atividades educacionais presenciais como não presenciais);

– O ano não está perdido mesmo sem as aulas presenciais;

– A manutenção do vínculo com a escola, mais do que nunca, é necessária para garantir a aprendizagem de todas as crianças e todos(as) os(as) adolescentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da caminhada, essas informações serão divulgadas através de:

– Mídias locais – para alcançar as famílias sem acesso a internet e smartphones;

– Mensagens em redes sociais;

– Chamadas de rádio transmitidas por emissoras locais;

– Mensagens de áudio divulgadas por carro de som;

– Cartazes afixados no comércio local e nas escolas;

– Envio ou entrega de folhetos e outros materiais impressos.

Siga nas mídias sociais: @soebrazlandia

Organização: SOE com apoio/suporte da CRE