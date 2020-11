8 coisas que todo professor deve saber sobre dislexia

PUBLICIDADE

Como professores, ficamos muito entusiasmados ao ver os alunos entenderem um novo conceito e crescerem exponencialmente no período de um ano. Mas sempre há aquele grupo de alunos na carreira de cada professor que eles simplesmente não foram capazes de ajudar da maneira que queriam. Eles sabiam que as crianças eram brilhantes. Eles sabiam que estavam motivados para aprender. Eles sabiam que eram apoiados em casa. Eles sabiam que tinham todas as oportunidades de aprender. No entanto, por algum motivo, essas crianças tinham dificuldade em ler e soletrar – apesar da ajuda de professores e pais. A dislexia é muito mais comum do que a maioria das pessoas – até mesmo os professores – pensa. Abaixo estão oito coisas que todo professor em cada sala de aula em cada campus escolar deve saber.