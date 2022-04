Zoológico nas urnas

Pretende repetir a candidatura este ano e conseguiu até foto do ex-presidente Lula com uma cachorrinha nas mãos

Animais não votam, pelo menos não os que estão sem título de eleitor. Mas pelo jeito, mostrar carinho por eles rende voto, sim. O distrital Daniel Donizet adotou linha de defesa dos bichinhos, conseguiu aprovar projeto que proíbe a extirpação das unhas dos gatos e agora promete criar um Cartão Ração, versão animal do Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Aceitou até convite para se tornar representante do DF do Movimento Embaixadores da Causa Animal no Brasil. Uma ativista pela causa animal, conhecida como Carol dos Bichos, filiou-se ao PSD, com direito a filiação abonada pelo seu presidente regional, Paulo Octávio. Carol dos Bichos tentará ser também distrital, a partir de uma certa Confederação Brasileira de Proteção aos Animais. E ainda há Vanessa Negrini, militante petista que concorreu às eleições passadas como Vanessa é o Bicho. Ficou em segundo lugar na legenda do partido para a Câmara dos Deputados, atrás apenas da eleita Érika Kokay. Pretende repetir a candidatura este ano e conseguiu até foto do ex-presidente Lula com uma cachorrinha nas mãos.

Aposta arriscada

Após um ingresso tumultuado no Republicanos, antigo PRB, o deputado brasiliense Luiz Miranda ganhou espaço. Quando migrou para o novo partido foi recebido a pedradas por parte dos filiados, pois caso concorresse à reeleição pelo Distrito Federal poderia tomar a vaga de outros. A essa altura, porém, já estava decidido a concorrer por São Paulo, com direito até a comemoração no tríplex de Lula. Confia em que seu elevado número de seguidores paulistas nas redes sociais se transformará em votos na próxima eleição. Pode ser uma aposta arriscada, mas enquanto isso ele cresce no novo partido. Virou vice-líder da bancada e viu uma frase sua, “política não é dama, mas sim xadrez”, ser reproduzida pelo presidente nacional do partido, Marcos Pereira.

Vandalismo

Em quase todas as regiões administrativas do Distrito Federal cresceu o volume de furtos de materiais como fios subterrâneos e grades de bocas de lobo. Em grande parte dos casos os responsáveis são moradores de rua que vendem o metal furtado a receptadores para comprar crack. Só no início desta semana precisaram ser repostas, pelo GDF Presente, 16 grelhas – como se chamam as grades protetoras – de bocas de lobo somente na L2 Norte.

Troféu

A deputada brasiliense Bia Kicis entregou à primeira dama Michelle Bolsonaro a edição deste ano do prêmio Brasil mais Inclusão, entregue às pessoas que se destacam com trabalho em favor da inclusão social de pessoas com deficiência. Elas aproveitaram a entrega para mandar mensagem por sinais. O prêmio é dado pela Câmara mediante indicação feita por deputado.

Indenização

Mediador das disputas internas do PT brasiliense, o deputado federal José Guimarães teve uma vitória judicial. Agredido verbalmente por Gilberto Alves Júnior em um voo comercial, o petista acionou o passageiro. Sentença que acaba de ser proferida pela juíza fedeal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, determinou detenção de Gilberto por cinco meses e o pagamento de R$ 5 mil de multa. Ainda cabe recurso. A decisão mostra que Gilberto “ultrapassou as fronteiras da liberdade de expressão, que não pode ser confundida com autorização para ofensas”.

Vagas abertas

Uma interpretação muito pessoal foi dada pela distrital Julia Lucy à declaração do ex-presidente Lula sobre demitir todos os militares do governo. “A julgar pelo histórico do Lula, podemos antever que sairão 8 mil militares, para serem substituídos por, pelo menos, 16 mil militantes”, avisou Julia Lucy.

Para o Senado

O deputado brasiliense Julio Cesar Ribeiro apoia-se em pesquisas para afirmar que, ao contrário da vantagem do governador Ibaneis Rocha para o Buriti, nada está definido para o Senado. Isso tudo para dizer que a performance do jornalista Henrique Chaves mostra que o partido de ambos, o Republicanos, pode levar a cadeira. Henrique Chaves é da Record, emissora também identificada com Julio Cesar.

Profissões que ainda não existem

Já o também deputado Israel Batista passou a quarta-feira cabalando votos para aprovar o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital, que estava na pauta da Câmara dos Deputados. Ele tem um argumento básico para defender o projeto. “Hoje”, diz ele, “65% dos alunos do ensino fundamental terão profissões que ainda não existem e oito em cada dez profissões com maior crescimento em demanda são relacionadas à tecnologia, o que torna cada vez mais urgente a inclusão digital de toda a população brasileira”.

Assédio judicial contra a imprensa

A ministra Rosa Weber determinou que a ação direta de inconstitucionalidade em que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo alega a existência de assédio judicial contra a imprensa, seja analisada diretamente no mérito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A medida leva em conta, segundo a ministra, a relevância do tema e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica. De acordo com a Abraji, assédio judicial é caracterizado quando há a pulverização da distribuição de diversas ações de reparação de danos contra um mesmo jornalista. Muitas vezes, essas ações têm a imposição de enormes custos financeiros e seu objetivo é inviabilizar a empresa jornalística ou intimidar o profissional de imprensa.

Só no domicílio

O objetivo da Abraji é que o STF estabeleça que o foro competente seja o domicílio do réu nas ações decorrentes do exercício da liberdade de expressão e de imprensa em que se verifique a ocorrência do assédio judicial. Outro pedido é a reunião de todos os processos conexos para processamento e julgamento conjunto. Em despacho, a ministra Rosa Weber adotou providência processual que permite o julgamento da ADI diretamente no mérito pelo Plenário do Supremo, dispensando a análise da liminar.