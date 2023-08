A revelação foi feita pelo embaixador egípcio Wael Aboumagd à jornalista Fabiane Ceyhan

É agora que visitar as pirâmides, o Nilo e Luxor ficará mais fácil. Pela primeira vez haverá voos diretos entre o Brasil e o Egito. Até o fim do ano a Egyptair passará a fazer uma conexão com o Cairo. A revelação foi feita pelo embaixador egípcio Wael Aboumagd à jornalista Fabiane Ceyhan.