Volta à estaca zero

Muitos arranjos que estavam sendo articulados com vistas a chapas para as eleições do próximo ano retornaram à estaca zero

Continua grande o burburinho por conta do adiamento (ou cancelamento) da filiação de Bolsonaro ao PL. Muitos arranjos que estavam sendo articulados com vistas a chapas para as eleições do próximo ano retornaram à estaca zero.

Jantar

Por conta disso, é grande a expectativa para o jantar que foi marcado para amanhã (17), aqui em Brasília, entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na casa dele, e integrantes da legenda, do Congresso Nacional e também da executiva da sigla no DF.

Liberação

Além de não haver confirmação de que essa filiação vá, de fato, acontecer, já tem muita gente achando que o PL pode passar a liberar a sua bancada no Congresso para cada um votar da forma como bem entender. A questão é saber se o partido tem combustível para adotar esse comportamento e arriscar os cargos robustos que possui no Executivo.

Diplomacia

Diante da grande disputa para a presidência da OAB-DF, cuja eleição acontece no próximo domingo (21), o governador Ibaneis Rocha tem adotado um tom diplomático quando perguntado sobre o pleito.

Sem politizar

Recentemente, disse a jornalistas que tem ficado distante para “evitar politizar a OAB”, por considerar que é “o pior que pode acontecer” à entidade. Ele, porém, admitiu: “os candidatos são todos bem qualificados, mas tenho um grupo, que é o da Thais Riedel”.

Candidatos

São candidatos à presidência da seccional no Distrito Federal, além de Thais Riedel, os advogados Délio Lins e Silva Júnior, Guilherme Campelo, Renata Amaral e Evandro Pertence.

Auditoria

A senadora Leila Barros (Cidadania-DF) tem se destacado, dentre os parlamentares do Congresso Nacional, na defesa do Inep e dos servidores que pediram demissão do órgão na última semana. Ela apresentou requerimento ao TCU pedindo uma auditoria no órgão.

Autonomia

Em paralelo, Leila apresentou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir autonomia a entidades federais voltadas para a Educação e a pesquisa com vistas ao norteamento de políticas públicas – caso do Inep, IBGE e Ipea.

“De Estado”

A proposta estabelece que os presidentes desses institutos, para poderem assumir tal função, passem a ter um mandato de quatro anos, após serem sabatinados pelo Senado. “São autarquias que desenvolvem políticas de Estado, não de governo”, explicou.

LUOS

Diante de muita discussão e críticas, nas últimas semanas, sobre a proposta que atualiza a LUOS, alguns deputados distritais ficaram de fazer uma reunião interna na Câmara Legislativa do DF (CLDF) esta semana para definir que rumo dar à tramitação da matéria.

Polêmico

O presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), já tinha dito que não a colocaria em votação este ano, devido ao seu caráter polêmico, cujo teor vem sendo contestado por várias comunidades e regiões administrativas.

Debate

Ao mesmo tempo, um grupo pede que a matéria seja devolvida ao GDF para construção de novo texto. Outro grupo pede a sua votação no plenário, com rejeição imediata. Como se trata de um assunto sensível à população como um todo, o debate está posto.

Troca de cadeiras

Segundo informações do diretório executivo do PROS no Distrito Federal, pode haver nova troca de cadeiras na CLDF em breve. O atual administrador de Ceilândia, Fernando Fernandes, que é deputado distrital licenciado pela sigla, está pensando em retornar ao cargo para atuar na tramitação de projetos do seu interesse.

Sem prejuízos

Caso isso aconteça, está sendo negociado que o distrital Guarda Jânio, do mesmo partido, que substitui Fernandes na Câmara, seja conduzido pelo GDF para o lugar de Fernandes na administração regional dessa Região Administrativa. Seria assim, uma troca sem prejuízos para nenhum dos dois, mas o caso ainda não está definido.

Em Portugal

Tem dado o que falar a debandada de parlamentares do Congresso Nacional para Portugal, na última semana, para participação no seminário internacional que comemora o aniversário de 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Do DF

O grupo viajou com dinheiro público, capitaneado pelos presidentes das comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado – respectivamente, deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e senadora Kátia Abreu (PP-TO). Tem duas representantes do DF: a ministra Flávia Arruda (PL) e a deputada federal Celina Leão (PP).

Sem holofotes

No cargo de deputado federal desde abril passado, em substituição a Flávia Arruda, o deputado federal Laerte Bessa (PL-DF) tem aparecido muito pouco nos holofotes desde esse tempo. Nem mesmo sua foto consta no site da Casa referente à biografia dos parlamentares.

Atuação

Antes tido como atuante nas comissões técnicas e nas votações em plenário, Bessa, segundo informações da Câmara Federal, só pegou a relatoria de um único projeto de lei até agora nessa legislatura. Da mesma forma, fez apenas um único discurso no plenário e é integrante de apenas uma frente parlamentar.

Presença

Não é o mesmo de antes, mas por outro lado, participou praticamente de todas as sessões realizadas, tendo faltado a apenas oito delas. Foi responsável, ainda, pela apresentação de nove projetos de lei e votou a favor da PEC dos Precatórios na última semana.

Jogo

A CLDF lançou, recentemente, um jogo disponível aos cidadãos de Brasília interessados em testar seus conhecimentos e aprender mais sobre o Legislativo do Distrito Federal. Disponibilizado no site da Casa e idealizado por servidores, é intitulado “Aprendendo sobre o Poder Legislativo do DF com Números”.

Cidadania

De acordo com um dos autores da iniciativa, o consultor técnico-legislativo da Coordenadoria de Modernização e Informática (CMI) Marcelo Dutra, trata-se de experiência-piloto que revela o potencial dos jogos digitais na formação para a cidadania.

Aproximação

“Esperamos que as áreas envolvidas com formação assimilem e possam adotar essa estratégia em programas de treinamento, como recurso pedagógico adicional”, afirmou ele. O objetivo é aproximar mais os cidadãos do processo legislativo.

Manifestação

Integrantes de movimentos populares e partidos políticos oposicionistas diversos, como PT, PSB e PCdoB, dentre outros, estão convocando militantes para manifestação que está sendo organizada em Brasília no próximo sábado (20), contra o Governo Federal.

Chamamentos

Querem aproveitar o Dia da Consciência Negra com campanhas de combate ao racismo e, ao mesmo tempo, protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. A concentração será em frente ao Museu Nacional, a partir das 15h. Parlamentares já começaram os chamamentos pelas suas redes sociais.