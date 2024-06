Vitória para os comerciantes brasileiros

Após longa resistência, aparentemente inspirada pelo Palácio do Planalto, o Senado aprovou o projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover).

A matéria, que prevê incentivos financeiros para a produção de veículos menos poluentes, também inclui a taxação de 20% de produtos importados até US$ 50, tema prioritário para a economia.

A aprovação do projeto é tida como uma vitória para as entidades de comércio e serviços, entre elas, o Sindicato do Comércio Varejista do DF, que há tempos se mobiliza para resolver o problema da entrada de produtos importados no mercado brasileiro sem qualquer taxação.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, acompanhou a tramitação da matéria tanto na Câmara dos Deputados como no Senado e dialogou com diversos parlamentares. A decisão dos senadores foi histórica e, após alterações no texto, o projeto voltará à Câmara.