Visão para 2024

Disse que em 2023 “Comemoramos a conclusão de obras que, além de aprimorar a infraestrutura, também elevaram a qualidade de vida da nossa população”

Em postagem de Ano Novo, o governador Ibaneis Rocha avisou que “nossa visão para este ano de 2024 é continuar trabalhando por um Distrito Federal mais justo e progressista, ainda há muito o que ser feito e por isso vamos continuar trabalhando no mesmo ritmo, com obras e ações importantes”.

Deu ainda algumas dicas de quais serão as ações importantes pensadas para 2024. Após aumentar o atendimento do programa Família acolhedora, investirá em projetos sociais como o cartão prato cheio e o cartão gás.

A ampliação do ensino médio, diz ele, reflete nosso compromisso com a educação do DF, proporcionando aos jovens oportunidades para o futuro. Na saúde, implementamos melhorias que visam o bem-estar de todos, deixando nosso sistema de saúde mais eficiente e acessível.